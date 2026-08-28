article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Yeni Döneme Geçerken Gerçekle Bağını Koruyabiliyor Musun?

etiket Yeni Döneme Geçerken Gerçekle Bağını Koruyabiliyor Musun?

Ünal Güner
Ünal Güner - yazio
28.08.2026 - 10:55
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Dünya hızla değişiyor.

İnançlar, anlayışlar, meslekler, alışveriş biçimleri, para sistemleri, sağlık yaklaşımları, eğitim modelleri, ilişkiler ve bilgiye ulaşma yolları bambaşka bir döneme doğru akıyor.

Yapay zekâ artık yalnızca bir teknoloji konusu değil. İnsanlığın bilgiyle, gerçekle, seçimle ve kendi iç sesiyle kurduğu bağı yeniden sorgulatan büyük bir eşik. Öyleyse asıl soru şudur:

Dışarıda sistemler değişirken, senin içinde ne değişiyor?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yapay Zekâ Çağında Gerçek Bilgiye Nasıl Ulaşacağız?

Yapay Zekâ Çağında Gerçek Bilgiye Nasıl Ulaşacağız?

Bugün bilgiye ulaşmak hiç olmadığı kadar kolay görünüyor. Bir soru soruyoruz, cevap geliyor. Bir konu açıyoruz, yapay zekâ önümüze sayfalarca bilgi döküyor.

Fakat burada önemli bir ayrım var: Bilgiye ulaşmak ile doğru bilgiyle temas etmek aynı şey değildir.

Kitapların dijital ortama aktarılması, eski kaynakların yapay zekâ sistemlerine yüklenmesi, tarihî bilgilerin yeniden yorumlanması ve kutsal metinlerin algoritmalar aracılığıyla açıklanması yeni bir çağın kapısını açıyor.

Ama aynı zamanda şu soruyu da doğuruyor:

Bize sunulan bilgi gerçekten bilgi mi, yoksa yönlendirilmiş bir gerçeklik mi?

Ünal Güner’in bu aktarımda dikkat çektiği yer burasıdır. Önümüzdeki dönemde yalnızca bilgi taşıyan değil, bilgiyi okuyabilen, değerlendirebilen, işleyebilen ve hâle geçirebilen insanlar ayakta kalacak.

Çünkü artık bilgi hamallığı dönemi bitiyor.

Bildiğine Güvenmek mi, Bilmemeyi Öğrenmek mi?

İnsan bildiğine tutunmayı sever. Fakat sistemler değişirken en çok sarsılacak yerlerden biri de bu katı bilgiler olacak.

Bugün gerçek sandığımız birçok şey yarın başka bir bilgiyle dönüşebilir. Dün güvenilen bir yaklaşım bugün eksik kalabilir. Bugün “kesin” dediğimiz bir sistem yarın bambaşka bir anlam kazanabilir.

Bilmek kıymetlidir. Öğrenmemek bir eksikliktir. Fakat öğrendiğini mutlak gerçek zannedip ona tutunmak da insanı durdurabilir. Yeni dönemin önemli kapılarından biri şudur:

Bilmemeyi öğrenmek.

Bilmemek cehalet değildir. Bilmemek; eski bildiğini bırakabilecek kadar açık, meraklı ve diri kalabilmektir.

Yapay Hayat ve Gerçek Tat

Yapay Hayat ve Gerçek Tat

Yapay zekâ yalnızca dışarıdaki bir teknoloji değildir. O, insanlığın içindeki yapaylık arzusunun da aynasıdır.

Bugün yapay gıdalar, yapay ilişkiler, yapay tatlar, yapay başarılar, yapay görüntüler ve yapay hayat biçimleri çoğalıyor.

İnsan dışı parlatıyor ama içteki tadı kaçırıyor.

Güzel görünen ama gerçek olmayan yiyecekler, gösterişli ama derinliği olmayan ilişkiler, çok konuşulan ama hakikati olmayan bilgiler, kalabalık ama muhabbeti eksik buluşmalar…

Bunların hepsi aynı yerden besleniyor: Gerçekle bağın zayıflaması.

Ünal Güner’in aktarımında gerçek gıda yalnızca bedensel bir mesele değildir. Gerçek ekmek, gerçek tuz, gerçek sebze, gerçek yumurta, gerçek temas, gerçek sohbet ve gerçek bilgi aynı zincirin halkalarıdır.

İnsan gerçek kendisiyle buluşmadığında, gerçek gıdayla da gerçek bilgiyle de gerçek ilişkiyle de tam temas kuramaz.

Beden Emaneti ve Gerçek Gıdanın Önemi

Beden Emaneti ve Gerçek Gıdanın Önemi

İnsana verilen beden bir emanettir.

Bu emanete nasıl baktığımız, hayatla ve Yaradan’la kurduğumuz ilişkinin de göstergesidir.

Eğer insan bedenine değer vermiyorsa, ona aldığı gıdaya, içtiği suya, kullandığı tuza, dinlediği sese, taşıdığı duyguya ve içinde yaşadığı ilişkilere de yeterince özen göstermiyor olabilir.

Bugün pek çok insan gerçek gıdanın tadını unutmuş durumda. Damağı yapay tatlara alışmış, bedeni ağırlaşmış, duyuları kapanmış, epifizi ve sezgisel algısı körelmiş, hayatı daha az işiten, daha az gören, daha az hisseden bir hale gelmiş olabilir.

Oysa beden temizlendikçe duyular açılır.

İnsan bir maydanozun, bir domatesin, bir ekmeğin, bir suyun, bir nefesin içindeki bilgiyi daha başka duymaya başlar.

Bu yüzden detoks yalnızca bedensel arınma değildir. Aynı zamanda yapaydan gerçeğe, yükten hafifliğe, duyarsızlıktan canlılığa geçiştir.

Gerçek Kendinle Buluşmak

Gerçek Kendinle Buluşmak

Gerçek bilgiye ulaşmak için önce gerçek kendine yaklaşmak gerekir.

Kendi iç sesini duymayan insan, dışarıdaki bilginin doğruluğunu da ayırt etmekte zorlanabilir. Kendi damağını kaybeden insan, gerçek gıdayı da yapaydan ayıramaz. Kendi gönlünün pusulasını duymayan insan, yapay zekânın sunduğu cevapları hakikat sanabilir.

Bu yüzden yeni dönemin en önemli hazırlığı yalnızca teknolojiyi takip etmek değildir.

Asıl hazırlık şudur:

Kendini okumak. Hayatı okumak. Bedenini dinlemek. Damağını uyandırmak. Duyularını açmak. Bildiklerine tutunmadan öğrenmek. Öğrendiklerini hâle geçirmek. Olanın ne söylediğini görmek.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Arzu edenler “Yeni Döneme Geçerken Sen Ne Kadar Hazırsın?” yayınını buradan izleyebilirler 👇

Instagram

X

YouTube

Facebook

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ünal Güner
Ünal Güner
yazio
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam