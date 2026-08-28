Yeni Döneme Geçerken Gerçekle Bağını Koruyabiliyor Musun?

İnsan bildiğine tutunmayı sever. Fakat sistemler değişirken en çok sarsılacak yerlerden biri de bu katı bilgiler olacak.

Bugün gerçek sandığımız birçok şey yarın başka bir bilgiyle dönüşebilir. Dün güvenilen bir yaklaşım bugün eksik kalabilir. Bugün “kesin” dediğimiz bir sistem yarın bambaşka bir anlam kazanabilir.

Bilmek kıymetlidir. Öğrenmemek bir eksikliktir. Fakat öğrendiğini mutlak gerçek zannedip ona tutunmak da insanı durdurabilir. Yeni dönemin önemli kapılarından biri şudur:

Bilmemeyi öğrenmek.

Bilmemek cehalet değildir. Bilmemek; eski bildiğini bırakabilecek kadar açık, meraklı ve diri kalabilmektir.