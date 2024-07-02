Yeni Crazy Taxi Servis Oyunu Olacak: Sebebi Neydi Ki?

1999 yılında çıkan ve başta Atari salonları olmak üzere birçok mekanda eğlenerek oynadığımız Crazy Taxi için Remake çalışmaları devam ediyor. Geliştirici SEGA tarafından geçtiğimiz saatlerde yapılan bazı açıklamalar ise hayatı sorgulatır cinsten.