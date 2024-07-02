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Yeni Crazy Taxi Servis Oyunu Olacak: Sebebi Neydi Ki?

Yeni Crazy Taxi Servis Oyunu Olacak: Sebebi Neydi Ki?

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
02.07.2024 - 12:26

1999 yılında hayatımıza giren ve oldukça farklı bir oyun olarak karşımıza çıkan Crazy Taxi için Remake çalışmaları devam ederken geliştiricilerden ilginç bir açıklama geldi.

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Atari salonlarının vazgeçilmez oyunu.

Atari salonlarının vazgeçilmez oyunu.

1999 yılında çıkan ve başta Atari salonları olmak üzere birçok mekanda eğlenerek oynadığımız Crazy Taxi için Remake çalışmaları devam ediyor. Geliştirici SEGA tarafından geçtiğimiz saatlerde yapılan bazı açıklamalar ise hayatı sorgulatır cinsten.

Proje hakkında yeni detaylar paylaşıldı.

Proje hakkında yeni detaylar paylaşıldı.

Bir proje detay videosunda ortaya çıkan Crazy Taxi bilgileri herkesi şaşırtacak cinsten. Oyunun yönetmen koltuğundaki Kenji Kanno'nun açıklamalarına göre Crazy Taxi Remake açık dünyaya sahip olacak ve servis oyunu olarak karşımıza çıkacak.

"Bunu yapmak çok zor bir durum."

"Bunu yapmak çok zor bir durum."

Açıklamasını yapan yönetmen Kenji Kanno, 'madem bu kadar zordu servis oyunu yapmasaydınız.' tarzı yorumlarla karşılaşmış olabilir. Video içerisinde verilen detaylara göre oyun Amerika'nın Batı yakasında geçecek ve tema parkı tadında bir görselliğe sahip olacak.

Çıkış tarihi henüz belli değil.

Çıkış tarihi henüz belli değil.

Neden böyle bir yolu tercih ettiklerine anlam veremediğimiz ekibin oyun hakkında herhangi bir çıkış tarihi paylaşmaması da dikkatlerden kaçmadı. Dilerseniz videoyu buradan seyredebilirsiniz.

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