Yeni Crazy Taxi Servis Oyunu Olacak: Sebebi Neydi Ki?
Yeni Crazy Taxi Servis Oyunu Olacak: Sebebi Neydi Ki?
1999 yılında hayatımıza giren ve oldukça farklı bir oyun olarak karşımıza çıkan Crazy Taxi için Remake çalışmaları devam ederken geliştiricilerden ilginç bir açıklama geldi.
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Atari salonlarının vazgeçilmez oyunu.
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Proje hakkında yeni detaylar paylaşıldı.
"Bunu yapmak çok zor bir durum."
Çıkış tarihi henüz belli değil.
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