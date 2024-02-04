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Yeni Bir İlişkiye Başlarken İnsanları Kısıtlayan Akla Hayale Sığmayacak Kalıplaşmış Normlar

Yeni Bir İlişkiye Başlarken İnsanları Kısıtlayan Akla Hayale Sığmayacak Kalıplaşmış Normlar

Duru
Duru - Onedio Üyesi
04.02.2024 - 13:01

Bazı insanların ilişkilere dair son derece saçma ama kalıplaşmış düşünceleri vardır. Gelin nelermiş birlikte inceleyelim!

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/kaylayandoli...
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1. ''Daha ilk randevudan ileride çocuk isteyip istemediğini konuşmak.''

1. ''Daha ilk randevudan ileride çocuk isteyip istemediğini konuşmak.''

''İkiniz de aynı türden bir ilişki arıyorsanız ama biriniz çocuk istiyor diğeri istemiyorsa, bunun konuşulmaması için bir sebep yok. Boşuna vaktinizi harcamamış olursunuz.''

2. "Erkekler kadınları 'kovalamayı' sever ve onlara ilgisi olmayan kadını onlarla çıkmaya ikna etmenin zorluğundan zevk alır iddiası tamamen boş.''

2. "Erkekler kadınları 'kovalamayı' sever ve onlara ilgisi olmayan kadını onlarla çıkmaya ikna etmenin zorluğundan zevk alır iddiası tamamen boş.''

3. ''Flört ettiğiniz kişiye randevunuzdan sonra en az 3 gün sonra mesaj atmalısınız.''

3. ''Flört ettiğiniz kişiye randevunuzdan sonra en az 3 gün sonra mesaj atmalısınız.''

''Ben böyle bir durum yaşasam o kişinin bana zerre ilgi duymadığını düşünürdüm ve ben de ilgimi kaybederdim. Saçma ilişki kurallarından nefret ediyorum.''

4. "Bir randevuya çıkmak için birbirinizden oldukça hoşlanmanız gerekir.''

''Çıkmanın tüm amacı 'uyumluluğu belirlemek' olduğu için o kişiye aşık olmanıza ya da onunla çıkmak için için uyumlu olup olmadığınızı bilmenize gerek yok...'

5. ''Erkekler daha ilk randevudan seks yapmak ister. ''

''Ama bu hiç de doğru değil. Biz de sizinle çıkıp gezmek ve eğlenceli vakit geçirmek istiyoruz.''

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6. ''Çok yaşlı' ve ilişki tecrübesi olmayan insanlar birileriyle tanışıp, randevuya çıkamazlar.''

6. ''Çok yaşlı' ve ilişki tecrübesi olmayan insanlar birileriyle tanışıp, randevuya çıkamazlar.''

''Doğru kişiyle karşılaşırsanız sizin kaç yaşınızda olduğunuzu ya da ne kadar tecrübeniz olduğunu umursamayacaktır.''

7. ''Çekici birine kötü şeyler söylerseniz onun dikkatini çekersiniz.''

7. ''Çekici birine kötü şeyler söylerseniz onun dikkatini çekersiniz.''

''Bu hiç ama hiç doğru değil. Kendinizi daha daha itici hale getiriyorsunuz.''

8. ''Tüm kadınlar uzun ve kaslı erkeklerle birlikte olmak ister.''

8. ''Tüm kadınlar uzun ve kaslı erkeklerle birlikte olmak ister.''

''Bu doğru değil. Zevkler ve renkler tartışılmaz. Özellikle böyle düşünen genç erkeklere çok üzülüyorum.''

9. ''Seni seviyorum demek için 3 ay beklemelisiniz.''

9. ''Seni seviyorum demek için 3 ay beklemelisiniz.''

''Bu tamamen bir klişeden ibaret. Karşınızdaki kişiyi seviyorsanız bunu istediğiniz her an söyleyebilmelisiniz.''

10. ''Kızlar erkeklerin ilk adımı atmaları için beklemeli.''

10. ''Kızlar erkeklerin ilk adımı atmaları için beklemeli.''

''Ama ne tuhaftır ki erkekler de heyecanlı ve utangaç olabiliyorlar. Demem o ki, birine açılmayı bir cinsiyete indirgemeye gerek yok.''

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11. ''Erkekler ilk adımı atan kadınlardan hoşlanmazlar.''

''Bir erkeğe ilk adımı atmışsanız ve size ilgi göstermemişse bu sadece sizden hoşlanmadığı için olabilir. Bu oldukça rastlanabilir bir durum.''

12. ''Kaslı olmak, zengin olmak, kilo ve cinsel organın büyüklüğü bir ilişkide önemlidir.''

12. ''Kaslı olmak, zengin olmak, kilo ve cinsel organın büyüklüğü bir ilişkide önemlidir.''

''İnsanlar bunlara kafayı o kadar takmış durumdalar ki aslında çok iyi insanları kaçırıyorlar.''

13. ''Kızlar yüz yüze çıkma teklifi almaktan hoşlanmazlar.''

'' Birkaç kez reddedildikleri ve tuhaf bir şekilde çıkma teklifi ettikleri için tanıdığım çoğu erkek buna inanıyor fakat bu doğru değil.''

14. ''Bir ilişkiye ancak sonsuza dek beraber kalmayı planlıyorsanız başlamalısınız.''

14. ''Bir ilişkiye ancak sonsuza dek beraber kalmayı planlıyorsanız başlamalısınız.''

''Bu da neyin nesi? Bunun da mı kanununu çıkaracaksınız?''

15. ''Seks olmadan bir ilişki olmaz.''

15. ''Seks olmadan bir ilişki olmaz.''
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16. ''İlişkide tek bir pürüz bile olmayacak ve sonsuza dek sorunlar olmadan ilişkinizi sürdürebileceksiniz.''

16. ''İlişkide tek bir pürüz bile olmayacak ve sonsuza dek sorunlar olmadan ilişkinizi sürdürebileceksiniz.''

''Böyle bir şeyin olması imkansız. İlişkiler emek ister.''

17. ''İlişkiniz yeni bittiyse yeni bir ilişkiye başlamadan önce bir süre beklemelisiniz.''

17. ''İlişkiniz yeni bittiyse yeni bir ilişkiye başlamadan önce bir süre beklemelisiniz.''

''Bazı insanların yeni bir ilişkiye geçmeden önce yaşadıkları şeyleri sindirme ve ara vermek için zaman istemelerini anlayabiliyorum ama bu herkesin böyle yapması gerektiği anlamına gelmiyor. Bunda yargılanacak bir durum yok.''

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