Yeni Bir İlişkiye Başlarken İnsanları Kısıtlayan Akla Hayale Sığmayacak Kalıplaşmış Normlar
Yeni Bir İlişkiye Başlarken İnsanları Kısıtlayan Akla Hayale Sığmayacak Kalıplaşmış Normlar
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/kaylayandoli...
Bazı insanların ilişkilere dair son derece saçma ama kalıplaşmış düşünceleri vardır. Gelin nelermiş birlikte inceleyelim!
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1. ''Daha ilk randevudan ileride çocuk isteyip istemediğini konuşmak.''
2. "Erkekler kadınları 'kovalamayı' sever ve onlara ilgisi olmayan kadını onlarla çıkmaya ikna etmenin zorluğundan zevk alır iddiası tamamen boş.''
3. ''Flört ettiğiniz kişiye randevunuzdan sonra en az 3 gün sonra mesaj atmalısınız.''
4. "Bir randevuya çıkmak için birbirinizden oldukça hoşlanmanız gerekir.''
5. ''Erkekler daha ilk randevudan seks yapmak ister. ''
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6. ''Çok yaşlı' ve ilişki tecrübesi olmayan insanlar birileriyle tanışıp, randevuya çıkamazlar.''
7. ''Çekici birine kötü şeyler söylerseniz onun dikkatini çekersiniz.''
8. ''Tüm kadınlar uzun ve kaslı erkeklerle birlikte olmak ister.''
9. ''Seni seviyorum demek için 3 ay beklemelisiniz.''
10. ''Kızlar erkeklerin ilk adımı atmaları için beklemeli.''
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11. ''Erkekler ilk adımı atan kadınlardan hoşlanmazlar.''
12. ''Kaslı olmak, zengin olmak, kilo ve cinsel organın büyüklüğü bir ilişkide önemlidir.''
13. ''Kızlar yüz yüze çıkma teklifi almaktan hoşlanmazlar.''
14. ''Bir ilişkiye ancak sonsuza dek beraber kalmayı planlıyorsanız başlamalısınız.''
15. ''Seks olmadan bir ilişki olmaz.''
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16. ''İlişkide tek bir pürüz bile olmayacak ve sonsuza dek sorunlar olmadan ilişkinizi sürdürebileceksiniz.''
17. ''İlişkiniz yeni bittiyse yeni bir ilişkiye başlamadan önce bir süre beklemelisiniz.''
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