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Yemek Siparişi Yüzünden Komşusuyla Tartışan Kadının Tepkisi Büyük İlgi Çekti!

Yemek Siparişi Yüzünden Komşusuyla Tartışan Kadının Tepkisi Büyük İlgi Çekti!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
12.01.2025 - 14:06

Bir sosyal medya kullanıcısının dışarıdan yemek siparişi sırasında yaşadığı diyalog sosyal medyada gündem oldu. Komşusunun yaptığı yorumla karşılaşan kullanıcı tepkisini paylaşarak benzer durumlar yaşayanları harekete geçirdi. Olay komşuluk ilişkilerindeki sınırlar ve özel hayata saygı tartışmalarını alevlendirdi. Paylaşım kısa sürede çok sayıda yorum aldı.

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Bir sosyal medya kullanıcısı dışarıdan yemek siparişi sırasında komşusuyla yaşadığı ilginç bir olayı paylaştı.

Bir sosyal medya kullanıcısı dışarıdan yemek siparişi sırasında komşusuyla yaşadığı ilginç bir olayı paylaştı.

Paylaşımına göre yemek siparişini almak için kapıya çıkan kullanıcı karşı komşusunun kapısını açarak şu yorumu yaptığını belirtti👇

Paylaşımına göre yemek siparişini almak için kapıya çıkan kullanıcı karşı komşusunun kapısını açarak şu yorumu yaptığını belirtti👇
twitter.com

Komşusunun çocuklarını oyun parkına bile kendisinin götürdüğünü belirten kullanıcı, “Bu kadın sürekli beni gözler ve eminim mahallede arkamdan konuşuyordur” diyerek rahatsızlığını dile getirdi 👇

Komşusunun çocuklarını oyun parkına bile kendisinin götürdüğünü belirten kullanıcı, “Bu kadın sürekli beni gözler ve eminim mahallede arkamdan konuşuyordur” diyerek rahatsızlığını dile getirdi 👇
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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