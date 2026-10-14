Sen Bir Dijital Platform Kursan Hangi Alanda Para Kazanırdın?
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Dijital dünyada para kazanmanın artık sayısız yolu var. Peki sen kendi platformunu kursan hangi alana yönelirdin? Bu testte senin gizli yönünü keşfedip, hangi alanda daha çok para kazanabileceğini buluyoruz! 👇
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1. Para kazanırken senin için en önemli şey hangisi?
2. Bu girişimi hangi ülkede başlatmak isterdin?
3. Eline bir anda 1 milyon TL geçti, ilk ne yaparsın?
4. Hangisi seni daha çok heyecanlandırır?
5. Bir günlüğüne başka birinin hayatını yaşayabilsen kimi seçerdin?
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6. İş hayatında kendini nasıl tanımlarsın?
7. Bir dijital platforma girince ilk olarak neye bakarsın?
8. Son olarak, kuracağın dijital platformun genel havası nasıl olmalı?
Finans alanında para kazanırdın.
Sosyal medya alanında para kazanırdın!
Eğitim alanında para kazanırdın!
Eğlence alanında para kazanırdın!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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