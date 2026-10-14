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Sen Bir Dijital Platform Kursan Hangi Alanda Para Kazanırdın?

etiket Sen Bir Dijital Platform Kursan Hangi Alanda Para Kazanırdın?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Editörü
14.10.2026 - 16:01
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Dijital dünyada para kazanmanın artık sayısız yolu var. Peki sen kendi platformunu kursan hangi alana yönelirdin? Bu testte senin gizli yönünü keşfedip, hangi alanda daha çok para kazanabileceğini buluyoruz! 👇

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1. Para kazanırken senin için en önemli şey hangisi?

2. Bu girişimi hangi ülkede başlatmak isterdin?

3. Eline bir anda 1 milyon TL geçti, ilk ne yaparsın?

4. Hangisi seni daha çok heyecanlandırır?

5. Bir günlüğüne başka birinin hayatını yaşayabilsen kimi seçerdin?

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6. İş hayatında kendini nasıl tanımlarsın?

7. Bir dijital platforma girince ilk olarak neye bakarsın?

8. Son olarak, kuracağın dijital platformun genel havası nasıl olmalı?

Finans alanında para kazanırdın.

Senin platformunda para yönetimi ön planda olurdu. Kullanıcılara yatırım fırsatlarını takip etme, bütçe oluşturma veya finansal gelişmeleri izleme gibi hizmetler sunabilirdin. Platformun gelir modeli de abonelik, komisyon veya finansal hizmetler üzerinden şekillenebilirdi. Çünkü sen, finans sektöründeki gelişmeleri takip ederek doğru fırsatları yakalayabilen birisin. Bu yüzden sen, dijital dünyayı para kazanma ve para yönetimiyle birleştirirdin.

Sosyal medya alanında para kazanırdın!

Senin platformun insanların içerik ürettiği, paylaştığı ve birbirleriyle etkileşime geçtiği hareketli bir yer olurdu. Kullanıcıların ilgisini çekecek içerikleri öne çıkarmayı hedeflerdin. Reklam, marka iş birlikleri ve içerik üreticilerine yönelik hizmetler platformunun önemli gelir kaynakları olabilirdi. Çünkü sosyal medya sektörünün hızına ayak uydurmak senin için oldukça kolay!

Eğitim alanında para kazanırdın!

Senin platformunda bilgiye ulaşmak oldukça kolay ve pratik olurdu. Kullanıcılar online derslere, uzman içeriklerine veya farklı konulardaki eğitimlere platform üzerinden ulaşabilirdi. Abonelik, kurs satışı ya da ücretli içerikler üzerinden gelir elde edebilirdin. Eğitim sektöründe insanların gerçekten ihtiyaç duyduğu konulara odaklanırdın. Yani bilgiyi dijital bir ürüne dönüştürerek para kazanırdın.

Eğlence alanında para kazanırdın!

Senin platformunun temel amacı insanların keyifli vakit geçirmesini sağlamak olurdu. Dizi, film, müzik, oyun, canlı yayın veya kısa videolar gibi farklı eğlence içeriklerini bir araya getirebilirdin. Abonelik, reklam ve özel içerikler üzerinden gelir elde edebilirdin. Kısacası, insanların vaktini eğlenceli bir deneyime dönüştürerek para kazanırdın.

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Editörü
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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