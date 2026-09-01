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Yediğiniz Burgerin Gerçek Bir Burger Olduğundan Nasıl Emin Olabilirsiniz?

Yediğiniz Burgerin Gerçek Bir Burger Olduğundan Nasıl Emin Olabilirsiniz?

Nagehan
Nagehan - Onedio Üyesi
01.09.2026 - 11:16
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Dışarıda lezzetli bir öğün tercih ederken aklımızdaki 'Acaba içinde ne var?' sorusunu ortadan kaldırmanın yolu, markaların sunduğu dijital şeffaflık ve bilgi doğrulama sistemlerini kullanmaktan geçiyor.

Bir burgeri keyifle ısırırken malzemelerinin nereden geldiğini ve nasıl bir süreçten geçtiğini bilmek günümüz tüketicisinin en temel beklentilerinden biridir. Tab Gıda, tam da bu bilgi arayışına yanıt vermek için geliştirdiği 'Ne Yediğini Bil' platformu ile mutfak kapılarını dijital olarak aralıyor ve ne tükettiğini önemseyen herkese içerik şeffaflığı sunuyor.

Şeffaflık Neden Yeni Lezzet Standardımız?

Şeffaflık Neden Yeni Lezzet Standardımız?

Eskiden dışarıda yemek yerken sadece tabağımızdaki sonuca odaklanırdık. Ancak günümüzde iyi bir burger deneyimi, bilginin ulaşılabilir olmasıyla başlıyor. Yediğiniz burgerin kalitesinden ve içeriğinden emin olmak istiyorsanız markaların size ne kadar bilgi verdiğine bakmalısınız. Seçimlerinizi çok daha bilinçli bir şekilde yapabilirsiniz çünkü Tab Gıda, 'Ne Yediğini Bil' platformu aracılığıyla etin, ekmeğin ve malzemelerin tedarik süreçlerini kullanıcılarıyla açıkça paylaşıyor.

Etin ve Malzemelerin Yolculuğu: Burger King Standartları

Etin ve Malzemelerin Yolculuğu: Burger King Standartları
www.ataholding.com.tr

Güvenilir bir öğün, malzemelerin kaynağının belli olmasıyla inşa edilir. Burger King Türkiye, menülerinde yer alan ürünlerin içerik bilgilerini, alerjen tablolarını ve besin değerlerini gizli saklı detaylar olmaktan çıkarıp herkesin erişebileceği bir formata dönüştürüyor. 'Ne Yediğini Bil' platformu üzerinden, tercih ettiğiniz lezzetlerin hangi kalite kontrol süreçlerinden geçtiğine ve tedarikçilerin hangi standartları karşıladığına dair bilgilere ulaşmak mümkün hale geliyor.

Geleneksel Fast Food Algısına Karşı: "Ne Yediğini Bil" Tablosu

Sektördeki geleneksel alışkanlıklarla 'Ne Yediğini Bil' şeffaflık politikasını kıyasladığımızda, bilgiye erişim farkı net bir şekilde ortaya çıkıyor.

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Nagehan
Nagehan
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