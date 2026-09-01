Yediğiniz Burgerin Gerçek Bir Burger Olduğundan Nasıl Emin Olabilirsiniz?
Dışarıda lezzetli bir öğün tercih ederken aklımızdaki 'Acaba içinde ne var?' sorusunu ortadan kaldırmanın yolu, markaların sunduğu dijital şeffaflık ve bilgi doğrulama sistemlerini kullanmaktan geçiyor.
Bir burgeri keyifle ısırırken malzemelerinin nereden geldiğini ve nasıl bir süreçten geçtiğini bilmek günümüz tüketicisinin en temel beklentilerinden biridir. Tab Gıda, tam da bu bilgi arayışına yanıt vermek için geliştirdiği 'Ne Yediğini Bil' platformu ile mutfak kapılarını dijital olarak aralıyor ve ne tükettiğini önemseyen herkese içerik şeffaflığı sunuyor.
Şeffaflık Neden Yeni Lezzet Standardımız?
Etin ve Malzemelerin Yolculuğu: Burger King Standartları
Geleneksel Fast Food Algısına Karşı: "Ne Yediğini Bil" Tablosu
Sektördeki geleneksel alışkanlıklarla 'Ne Yediğini Bil' şeffaflık politikasını kıyasladığımızda, bilgiye erişim farkı net bir şekilde ortaya çıkıyor.
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