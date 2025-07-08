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Yazın Kendi Kendine İngilizce Öğrenmeye Çalışanlara İlaç Gibi Gelecek Kullanıcı Tavsiyeleri

Yazın Kendi Kendine İngilizce Öğrenmeye Çalışanlara İlaç Gibi Gelecek Kullanıcı Tavsiyeleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
08.07.2025 - 15:49

Yaz ayları için planlar yapılıyor değil mi? Peki bu planları ne kadar uygulayabiliyorsunuz? Havaların ısınmasıyla bünyeye yüklenen yenilenme ve gelişme enerjisi, maalesef bir süre sonra kendini miskinliğe bırakıyor. Özellikle de kişisel gelişim için yapılan planlar sadece birer plan olarak kalıyor. Bir X kullanıcısı da İngilizce öğrenmeye başladığını söyledi.

Diğer kullanıcılar ise İngilizceyi daha kolay öğrenmek için uyguladıkları yöntemleri paylaştı.

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Eminiz herkesin İngilizce öğrenmek için yaptığı bir plan vardır.

Eminiz herkesin İngilizce öğrenmek için yaptığı bir plan vardır.
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Fakat kağıt kalemle bu işi yürütmek pek de kolay değil. Bir dili öğrenenlerin verdiği en büyük tavsiye, o dili hayatınıza olabildiğince dahil etmek olur.

Gelin, İngilizce öğrenmek için tavsiyeler verenlere bakalım.

Gelin, İngilizce öğrenmek için tavsiyeler verenlere bakalım.
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Grammer odaklı değil, listening odaklı öğrenme.

Grammer odaklı değil, listening odaklı öğrenme.
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Yaşınız gençken her şey daha kolay.

Yaşınız gençken her şey daha kolay.
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Herkesin yöntemi farklı.

Herkesin yöntemi farklı.
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"Evde kendi kendinize konuşun"

"Evde kendi kendinize konuşun"
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👇🏻

👇🏻
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İngilizce oyunlar, denenir!

İngilizce oyunlar, denenir!
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Yeni doğmuş bir bebek düşünün.

Yeni doğmuş bir bebek düşünün.
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Dublaj dizi ve müzik, en çok gelen öneriler arasında.

Dublaj dizi ve müzik, en çok gelen öneriler arasında.
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Peki sizce İngilizce nasıl öğrenilir? Sizin tavsiyeleriniz neler?

Peki sizce İngilizce nasıl öğrenilir? Sizin tavsiyeleriniz neler?

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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