Yazın Kendi Kendine İngilizce Öğrenmeye Çalışanlara İlaç Gibi Gelecek Kullanıcı Tavsiyeleri
Yaz ayları için planlar yapılıyor değil mi? Peki bu planları ne kadar uygulayabiliyorsunuz? Havaların ısınmasıyla bünyeye yüklenen yenilenme ve gelişme enerjisi, maalesef bir süre sonra kendini miskinliğe bırakıyor. Özellikle de kişisel gelişim için yapılan planlar sadece birer plan olarak kalıyor. Bir X kullanıcısı da İngilizce öğrenmeye başladığını söyledi.
Diğer kullanıcılar ise İngilizceyi daha kolay öğrenmek için uyguladıkları yöntemleri paylaştı.
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Eminiz herkesin İngilizce öğrenmek için yaptığı bir plan vardır.
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Gelin, İngilizce öğrenmek için tavsiyeler verenlere bakalım.
Grammer odaklı değil, listening odaklı öğrenme.
Yaşınız gençken her şey daha kolay.
Herkesin yöntemi farklı.
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"Evde kendi kendinize konuşun"
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İngilizce oyunlar, denenir!
Yeni doğmuş bir bebek düşünün.
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Dublaj dizi ve müzik, en çok gelen öneriler arasında.
Peki sizce İngilizce nasıl öğrenilir? Sizin tavsiyeleriniz neler?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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