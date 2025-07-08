Yazın Kendi Kendine İngilizce Öğrenmeye Çalışanlara İlaç Gibi Gelecek Kullanıcı Tavsiyeleri

Yaz ayları için planlar yapılıyor değil mi? Peki bu planları ne kadar uygulayabiliyorsunuz? Havaların ısınmasıyla bünyeye yüklenen yenilenme ve gelişme enerjisi, maalesef bir süre sonra kendini miskinliğe bırakıyor. Özellikle de kişisel gelişim için yapılan planlar sadece birer plan olarak kalıyor. Bir X kullanıcısı da İngilizce öğrenmeye başladığını söyledi.

Diğer kullanıcılar ise İngilizceyi daha kolay öğrenmek için uyguladıkları yöntemleri paylaştı.