Bir Veterinerin Bekleyen Hasta Ekranındaki Detay Yürekleri Dağladı

Hastanelerde doktor sırası bekleyen kişilerin isimlerinin yazılı olduğu ekranı bilirsiniz. Bu ekrandan sıranın ne zaman size geleceğini kolaylıkla takip edebilirsiniz. Bu kez bir veterinerlik fakültesinde de bu ekrandan olduğu görüldü. X'teki bir 'kedi' kullanıcının paylaştığı fotoğraftaki detay ise yürekleri dağladı!