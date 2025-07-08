Bir Veterinerin Bekleyen Hasta Ekranındaki Detay Yürekleri Dağladı
Hastanelerde doktor sırası bekleyen kişilerin isimlerinin yazılı olduğu ekranı bilirsiniz. Bu ekrandan sıranın ne zaman size geleceğini kolaylıkla takip edebilirsiniz. Bu kez bir veterinerlik fakültesinde de bu ekrandan olduğu görüldü. X'teki bir 'kedi' kullanıcının paylaştığı fotoğraftaki detay ise yürekleri dağladı!
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Veterinere hiç yolunuz düştü mü?
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Bir 'kedi' kullanıcı da bu bekleme sırasını paylaştı.
Herkesin dikkatini ise 'sokak kedisi' çekti :(
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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