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Bir Veterinerin Bekleyen Hasta Ekranındaki Detay Yürekleri Dağladı

Bir Veterinerin Bekleyen Hasta Ekranındaki Detay Yürekleri Dağladı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
08.07.2025 - 09:28

Hastanelerde doktor sırası bekleyen kişilerin isimlerinin yazılı olduğu ekranı bilirsiniz. Bu ekrandan sıranın ne zaman size geleceğini kolaylıkla takip edebilirsiniz. Bu kez bir veterinerlik fakültesinde de bu ekrandan olduğu görüldü. X'teki bir 'kedi' kullanıcının paylaştığı fotoğraftaki detay ise yürekleri dağladı!

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Veterinere hiç yolunuz düştü mü?

Veterinere hiç yolunuz düştü mü?

Genellikle özel kliniklerde hizmet veren veterinerler, randevu sistemiyle çalışırlar ve dolayısıyla fazla bekleme süreniz olmaz. Fakat veteriner fakültelerinde patili dostlarınızı muayane, tedavi ettirmek isterseniz biraz sıra beklemeniz gerekebilir. On Dokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde de veteriner bekleme sırası, bir ekran üzerinden takip edilebiliyor.

Bir 'kedi' kullanıcı da bu bekleme sırasını paylaştı.

Bir 'kedi' kullanıcı da bu bekleme sırasını paylaştı.
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Herkesin dikkatini ise 'sokak kedisi' çekti :(

Herkesin dikkatini ise 'sokak kedisi' çekti :(
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Senin adın bundan sonra "Meşhur" olsun

Senin adın bundan sonra "Meşhur" olsun
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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