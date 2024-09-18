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Yazım Yanlışları Yüzünden Sayısız Kez Dillere Düşen Demet Akalın'ın Ege Şivesi Dersi "Bir Bu Eksikti" Dedirtti

Yazım Yanlışları Yüzünden Sayısız Kez Dillere Düşen Demet Akalın'ın Ege Şivesi Dersi "Bir Bu Eksikti" Dedirtti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
18.09.2024 - 23:38

Yazım yanlışlarıyla ve Türkçe kullanımıyla her seferinde dillere düşmeyi başaran Demet Akalın bu sefer de Ege şivesi dersi vermesiyle gündeme geldi.

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Türk pop müziğinin güçlü sesi Demet Akalın, hem müziğiyle hem de sosyal medyadaki aktif kişiliğiyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Türk pop müziğinin güçlü sesi Demet Akalın, hem müziğiyle hem de sosyal medyadaki aktif kişiliğiyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Son zamanlarda değişimiyle gündeme gelen Akalın geçtiğimiz günlerde Miss Turkey 2024 güzeli seçilen İdil Bilgen'e yaptığı eleştirilerle gündeme gelmişti.

Son zamanlarda değişimiyle gündeme gelen Akalın geçtiğimiz günlerde Miss Turkey 2024 güzeli seçilen İdil Bilgen'e yaptığı eleştirilerle gündeme gelmişti.

Detaylardan burada bahsettik 👇

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaların yanı sıra sık sık yazım hatalarıyla da dillere düşen Akalın yine kendine manşetlerde yer edinmeyi başardı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaların yanı sıra sık sık yazım hatalarıyla da dillere düşen Akalın yine kendine manşetlerde yer edinmeyi başardı.

Bir vatandaşın sosyal medya hesabında sanal marketten yaptığı alışverişi paylaşması ve şikayetçi olmasının ardından olaya Demet Akalın da dahil oldu.

O kullanıcının sanal marketten alışveriş yapmasına "Dondurma öyle söylenir mi?" diye çıkışmasının ardından "Domatı da görmeden almam" şeklinde yorumda bulunması dikkatlerden kaçmadı.

O kullanıcının sanal marketten alışveriş yapmasına "Dondurma öyle söylenir mi?" diye çıkışmasının ardından "Domatı da görmeden almam" şeklinde yorumda bulunması dikkatlerden kaçmadı.
twitter.com
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Kısa süre sonra 'domates' yerine 'domat' dediği için yine dillere düşen Akalın'dan cevap gecikmedi!

Kısa süre sonra 'domates' yerine 'domat' dediği için yine dillere düşen Akalın'dan cevap gecikmedi!
twitter.com

"Sivri zekalı anlamayıp yazanlar için bırakıyım şunu da🤓😂👊🏻" diyerek Ege şivesi dersi veren Akalın yine tüm dikkatleri üzerine çekti!

"Sivri zekalı anlamayıp yazanlar için bırakıyım şunu da🤓😂👊🏻" diyerek Ege şivesi dersi veren Akalın yine tüm dikkatleri üzerine çekti!
twitter.com

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