Yazım Yanlışları Yüzünden Sayısız Kez Dillere Düşen Demet Akalın'ın Ege Şivesi Dersi "Bir Bu Eksikti" Dedirtti
Yazım Yanlışları Yüzünden Sayısız Kez Dillere Düşen Demet Akalın'ın Ege Şivesi Dersi "Bir Bu Eksikti" Dedirtti
Yazım yanlışlarıyla ve Türkçe kullanımıyla her seferinde dillere düşmeyi başaran Demet Akalın bu sefer de Ege şivesi dersi vermesiyle gündeme geldi.
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Türk pop müziğinin güçlü sesi Demet Akalın, hem müziğiyle hem de sosyal medyadaki aktif kişiliğiyle dikkat çekmeye devam ediyor.
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Son zamanlarda değişimiyle gündeme gelen Akalın geçtiğimiz günlerde Miss Turkey 2024 güzeli seçilen İdil Bilgen'e yaptığı eleştirilerle gündeme gelmişti.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaların yanı sıra sık sık yazım hatalarıyla da dillere düşen Akalın yine kendine manşetlerde yer edinmeyi başardı.
O kullanıcının sanal marketten alışveriş yapmasına "Dondurma öyle söylenir mi?" diye çıkışmasının ardından "Domatı da görmeden almam" şeklinde yorumda bulunması dikkatlerden kaçmadı.
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Kısa süre sonra 'domates' yerine 'domat' dediği için yine dillere düşen Akalın'dan cevap gecikmedi!
"Sivri zekalı anlamayıp yazanlar için bırakıyım şunu da🤓😂👊🏻" diyerek Ege şivesi dersi veren Akalın yine tüm dikkatleri üzerine çekti!
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