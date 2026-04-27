Yazarlığın Ligleri: Şampiyonlar Liginden Halı Sahaya

Bir başka ilginç olgu ise kültürel alanın içindeki sembolik rekabettir. Bazı okur grupları yazarlık alanını güçlü bir hiyerarşi üzerinden tanımlar. “Gerçek edebiyat” söylemi çoğu zaman bu hiyerarşinin dilidir. Bu dil içinde yazarlık bir tür ayrıcalık alanı olarak görülür. Bu nedenle yeni bir kitap yayımlayan kişiler bazen küçümseyici tepkilerle karşılaşırlar: “Herkes kitap yazıyor”, “bunlar da yazar mı?” gibi ifadeler çoğu zaman edebiyatın kendisinden çok kültürel statü mücadelesinin diline işaret eder. Pierre Bourdieu’nün kültürel alan teorisinde açıkladığı gibi sanat alanı estetik olduğu kadar sembolik sermaye için yürütülen bir rekabet alanıdır da bir yandan.

Fakat futbol metaforu burada yeniden açıklayıcı hale gelir. Mahallede oynanan maç, futbolun değerini düşürmez. Çorapları iç içe geçirerek yapılan topla evde vazoları devirerek sürüp giden maçlar, yürürken yerde gördüğü bir şişe kapağını top gibi sürmek, küçük bir taşı ayakkabının ucuyla dürtmek, sandalye ayağını kale kabul edip çocuğun peluş topuyla şut denemek… Bunların hepsi aynı dürtünün farklı tezahürleridir. İçeride yaşayan oyun duygusunun, futbol sevgisinin, belki de bir ukdenin küçük sahnelerde kendine alan bulmasıdır.

Kimse mahallede futbol oynayan birine burun kıvırmaz. Kimse halı saha maçına çıkan birine “sen futbolu değersizleştiriyorsun” demez. Kimse çorap topuyla oynayan birine bakıp “bu da kendini futbolcu sanıyor” diye düşünmez. Çünkü herkes bilir ki oyunun ruhu hem büyük stadyumlarda hem o küçük sahalarda hem de evlerde, sokaklarda yaşar.

Yazı dünyası da aynı ilkeye sahiptir.

Amatör uğraşlar vesilesiyle bazı insanlar profesyonel futbolcu olur; bazıları ise hayatları boyunca amatörce oynamaya devam eder. Benzer analojileri şarkı söylemek, resim yapmak, dans etmek gibi sanatın hemen her alanından seçerek uyarlayabiliriz. Yazı neden amatörce uğraşmaktan, hobi olarak üretmekten, anı olarak saklamaktan, bir deneyim olarak yaşanmaktan muaf tutulsun ki? Kitap yazan birinin halı sahası neden bir matbaada kitabını bastırmak olmasın?

İnsanların düşüncelerini yazıya dökmesi, deneyimlerini kitap formuna taşıması ya da bir uğraşın doğal sonucu olarak bir metin üretmesi kültürel hayatın canlılığını gösterir. Bu üretim alanı içinde zamanla güçlü yazarlar ortaya çıkar. Bazıları yazarlığı bir meslek haline getirir, bazıları ise yazıyı hayatlarının bir parçası olarak sürdürür. Yazının değeri yalnızca zirvedeki birkaç isimle ölçülemez, ölçülmemeli.

Futbolu seven biri için topa dokunmak başlı başına bir sevinçtir. Profesyonel liglere çıkmak başka bir hikâyedir. Aynı şekilde yazmayı seven biri için yazmak başlı başına değerli bir uğraştır. Büyük edebiyatın sahasına çıkmak ise başka bir yolculuktur.

Kesin olarak kabul edilmesi gereken ilk şey, bu iki durumun birbirini küçültmeyeceği olmalı. Mahalle maçları olmasaydı, Premier Lig diye bir şey milyonların teveccühüne mazhar olamazdı.

Bir insanın deneyimlerini yazıya dökmesi, mesleki/uzmanlık birikimini/deneyimini kitaplaştırması ya da düşüncelerini okurla paylaşması da kültürel hayatın önemli bir parçasıdır. Yazı kültürü tam da bu çeşitlilik sayesinde canlı kalır demiştik ya, işte aynı zamanda sevgili dostlar, yazarlık alanında gerçekçi bir perspektif geliştirmek de insanı özgürleştirir. Yazan herkesin kendini edebiyatın en üst liginde görmek zorunda olmaması gibi, herkes o ligi hedeflemek zorunda da değil; aynı şekilde o alanın da herkesi görmek ve onaylamak gibi bir yükümlülüğü yok. Kitap dünyası doğası gereği çok katmanlıdır ve her katman kendi anlamının, bağlamının ve amacının özelliğini, önemini taşır.