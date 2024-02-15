Yazar Banu Yüksel'den Dilber Karakterine Ağır Eleştiri!
Yazar Banu Yüksel'den Dilber Karakterine Ağır Eleştiri!
Malum, Türkiye mağduriyetler ve çifte standartlar ülkesi. Bu ülkede hasbel kader de olsa tanınsanız her şeyi yapma lüksünüz olur ama çabalayan biriyseniz ve yüksek mevkilerden tanıdıklarınız yoksa tırmalar durursunuz. Tıpkı akademisyen bir yazar olan Banu Yüksel’in 2021 senesinde adından “fahişe” kelimesi geçen kitabının veto edildiği gibi. Ülkenin senelerce üstünden vergi aldığı ve buna dair meşhur sokağının bile olduğu bir meslek, bugün sakıncalı bulunup bir hikâyede adının geçmesine bile tahammül yoksa ben bir şey demeyeyim, konuyu kendi ağzından dinleyelim mağdur yazar Banu Yüksel’in.
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Yazar Dr. Banu Yüksel 2021 yılında çıkan ama kitapevleri ve basın tarafından adından ötürü aforoz edilen kitabı hakkında ilk kez konuştu.
İşte bu yüzden sözü en çok hak ettiğini düşündüğüm “kendime” verdim diyerek ekledi:
Gelelim günümüze. Bir tanıtım döndü, bir de şarkı.
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