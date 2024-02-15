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Yazar Banu Yüksel'den Dilber Karakterine Ağır Eleştiri!

etiket Yazar Banu Yüksel'den Dilber Karakterine Ağır Eleştiri!

Cenk Yüksel
Cenk Yüksel - yazio
15.02.2024 - 23:47

Malum, Türkiye mağduriyetler ve çifte standartlar ülkesi. Bu ülkede hasbel kader de olsa tanınsanız her şeyi yapma lüksünüz olur ama çabalayan biriyseniz ve yüksek mevkilerden tanıdıklarınız yoksa tırmalar durursunuz. Tıpkı akademisyen bir yazar olan Banu Yüksel’in 2021 senesinde adından “fahişe” kelimesi geçen kitabının veto edildiği gibi. Ülkenin senelerce üstünden vergi aldığı ve buna dair meşhur sokağının bile olduğu bir meslek, bugün sakıncalı bulunup bir hikâyede adının geçmesine bile tahammül yoksa ben bir şey demeyeyim, konuyu kendi ağzından dinleyelim mağdur yazar Banu Yüksel’in.

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Yazar Dr. Banu Yüksel 2021 yılında çıkan ama kitapevleri ve basın tarafından adından ötürü aforoz edilen kitabı hakkında ilk kez konuştu.

Yazar Dr. Banu Yüksel 2021 yılında çıkan ama kitapevleri ve basın tarafından adından ötürü aforoz edilen kitabı hakkında ilk kez konuştu.

Dilber ve pavyon konusunda konuşacak ilk kişi ben olmalıydım, tarafıma yapılan ağır haksızlık ve adaletsizlikten ötürü. Beklemeyi tercih ettim birkaç hafta ama sonra baktım ki ilgili ilgisiz herkes videolar çekiyor konuya dair.

İşte bu yüzden sözü en çok hak ettiğini düşündüğüm “kendime” verdim diyerek ekledi:

İşte bu yüzden sözü en çok hak ettiğini düşündüğüm “kendime” verdim diyerek ekledi:

Kimse Fahişe Doğmaz adlı kitabı 2021 yılında yazdım. Bu benim ikinci kitabımdır bu arada. İlk kitabım Derinden basında çokça yer aldı, sabah haberlerine bile çıktı o meşhur sunucuların elinde tanıtım amaçlı. Ama bu garibim çıkamadı bir yerlere, raflar dahil Çünkü hem pavyon hayatını anlatıyordu hem de adı sakıncalı idi. Bu sebeple veto yedi her yerden. Muhalif olup sözde demokrasiyi savunanlardan bile.

Bu arada bu kitabı yazabilmek için ikinci yüksek lisansımı yaptım. Bitirme tezimin konusu da “Pavyondaki Kadınların Erkek Psikolojisi Üzerine Etkileri” idi. Bunun için pek çok konsomatris ve mekân sahibi ile görüşmeler yaptım. Amacım doğru bilinen yanlışlar ile yanlış bilinen doğruları ortaya koymaktı. Bu hem sosyolojik hem de psikolojik çıkarımları olan bir kitaptı. İçinde tezimden kesitler de var bu arada.  Ama sonuç ve özellikle basından geri dönüş; “içinde fahişe kelimesi geçiyor ve bu durum toplumun ahlakını bozuyor.”

Peki olaya bir de şuradan bakalım. Fahişe TDK’da geçen bir kelime. Tam olarak şu şekilde tanımlamış sözlük.gov.tr de:

“Toplumda cinsel ilişki açısından geçerli olan ahlak kurallarına uymayan kadın; o kötü kadın, mal, paçoz ve o....”   Bakın TDK küfürlüsünü bile söylüyor anlam olarak, ben daha edeplisini kullanmışım ki buraya bile yazamadım ama ahlakı bozmuşum yine de.

Gelelim günümüze. Bir tanıtım döndü, bir de şarkı.

Gelelim günümüze. Bir tanıtım döndü, bir de şarkı.

Sonra pavyondan bir görüntü ile Dilber salındı sahnede. Şarkı dillere pelesenk oldu, söyleyen Ankaralı kardeşimizin kaşesi arttı, Dilber’in elbisesi e- ticarette yok sattı, pavyon dansı sosyal medyada patladı yetmedi kursları açıldı ve sırf o sahne için 25 Ocak akşamı kadın erkek yaşlı genç herkes ekranlara demir attı.  Ama ne hikmetse bu durum toplumun ahlakını bozmadı.

Ahmet Ümit üstat geçen sene bir kitap çıkardı: Başkomiser Nevzat Tapınak Fahişeleri adında. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kitabın muzır ve müstehcen olduğuna karar verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açtığı soruşturma sonucu alınan karar şu; kitap ancak “içi görülmeyen zarf veya poşet içinde” satılabilecek.

Bu ülkede ne yazık ki adaletsizlik her yerde. Sanat bir başkaldırıdır demişler ya. Ben de baş kaldırıyor ve kitabımı sızdırmaz, görünmez ve kalınlığı 140 mikron olan bir çöp poşetine koyuyorum. Çünkü bu ülkede bir kadın olarak olayı kaynağında araştıracak ve de yazacak cesaretimin sonucu olan emek, kocaman bir çöpten ibaret.

Bu kadar samimiyetsiz bir ortam için teşekkürler Türkiye, var ol Dilber.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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