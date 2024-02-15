Yazar Banu Yüksel'den Dilber Karakterine Ağır Eleştiri!

Kimse Fahişe Doğmaz adlı kitabı 2021 yılında yazdım. Bu benim ikinci kitabımdır bu arada. İlk kitabım Derinden basında çokça yer aldı, sabah haberlerine bile çıktı o meşhur sunucuların elinde tanıtım amaçlı. Ama bu garibim çıkamadı bir yerlere, raflar dahil Çünkü hem pavyon hayatını anlatıyordu hem de adı sakıncalı idi. Bu sebeple veto yedi her yerden. Muhalif olup sözde demokrasiyi savunanlardan bile.

Bu arada bu kitabı yazabilmek için ikinci yüksek lisansımı yaptım. Bitirme tezimin konusu da “Pavyondaki Kadınların Erkek Psikolojisi Üzerine Etkileri” idi. Bunun için pek çok konsomatris ve mekân sahibi ile görüşmeler yaptım. Amacım doğru bilinen yanlışlar ile yanlış bilinen doğruları ortaya koymaktı. Bu hem sosyolojik hem de psikolojik çıkarımları olan bir kitaptı. İçinde tezimden kesitler de var bu arada. Ama sonuç ve özellikle basından geri dönüş; “içinde fahişe kelimesi geçiyor ve bu durum toplumun ahlakını bozuyor.”

Peki olaya bir de şuradan bakalım. Fahişe TDK’da geçen bir kelime. Tam olarak şu şekilde tanımlamış sözlük.gov.tr de:

“Toplumda cinsel ilişki açısından geçerli olan ahlak kurallarına uymayan kadın; o kötü kadın, mal, paçoz ve o....” Bakın TDK küfürlüsünü bile söylüyor anlam olarak, ben daha edeplisini kullanmışım ki buraya bile yazamadım ama ahlakı bozmuşum yine de.