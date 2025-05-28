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Yaz Geliyor: Tatil Planı Yaparken Dinlemelik Playlist

etiket Yaz Geliyor: Tatil Planı Yaparken Dinlemelik Playlist

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
28.05.2025 - 23:35

Yazın gelişiyle birlikte tatil hayalleri yavaş yavaş gerçeğe dönüşüyor. Bu playlist, tatil planı yaparken seni hem hayallere daldıracak hem de yaza hazırlayacak. Yaz esintili şarkılarla dolu bu liste, güneşin enerjisini notalara taşıyor.

Tatil rotanı belirlemeden önce bu melodilere kulak ver, yaz seni müziğin ritmiyle karşılasın!👇🏻

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1. Calvin Harris-Summer

2. Chad & Jeremy - A Summer Song

3. Violent Femmes - Blister in the Sun

4. Vampire Weekend - Cape Cod Kwassa Kwassa

5. The Kinks - Sunny Afternoon

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6. The Motels - Suddenly Last Summer

7. Len - Steal My Sunshine

8. Blondie - In the Sun

9. Sam Cooke - Summertime

10. Dee Edwards - Why Can't There Be Love

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11. Luis Fonsi, Daddy Yankee - Despacito

12. Daft Punk - Get Lucky

13. Bananarama - Cruel Summer

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miray soysal
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