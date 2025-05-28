Yaz Geliyor: Tatil Planı Yaparken Dinlemelik Playlist
Yazın gelişiyle birlikte tatil hayalleri yavaş yavaş gerçeğe dönüşüyor. Bu playlist, tatil planı yaparken seni hem hayallere daldıracak hem de yaza hazırlayacak. Yaz esintili şarkılarla dolu bu liste, güneşin enerjisini notalara taşıyor.
Tatil rotanı belirlemeden önce bu melodilere kulak ver, yaz seni müziğin ritmiyle karşılasın!👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Calvin Harris-Summer
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Chad & Jeremy - A Summer Song
3. Violent Femmes - Blister in the Sun
4. Vampire Weekend - Cape Cod Kwassa Kwassa
5. The Kinks - Sunny Afternoon
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. The Motels - Suddenly Last Summer
7. Len - Steal My Sunshine
8. Blondie - In the Sun
9. Sam Cooke - Summertime
10. Dee Edwards - Why Can't There Be Love
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Luis Fonsi, Daddy Yankee - Despacito
12. Daft Punk - Get Lucky
13. Bananarama - Cruel Summer
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın