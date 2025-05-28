Yaz Geliyor: Tatil Planı Yaparken Dinlemelik Playlist

Yazın gelişiyle birlikte tatil hayalleri yavaş yavaş gerçeğe dönüşüyor. Bu playlist, tatil planı yaparken seni hem hayallere daldıracak hem de yaza hazırlayacak. Yaz esintili şarkılarla dolu bu liste, güneşin enerjisini notalara taşıyor.

Tatil rotanı belirlemeden önce bu melodilere kulak ver, yaz seni müziğin ritmiyle karşılasın!👇🏻