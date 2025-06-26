onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Yaz Gecesi Pencereden Esen Rüzgar Kadar Huzurlu Hissettiren Şarkılar

etiket Yaz Gecesi Pencereden Esen Rüzgar Kadar Huzurlu Hissettiren Şarkılar

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
26.06.2025 - 23:40

Bazen sadece hiçbir şey yapmadan açık pencereden süzülen rüzgarı dinlemek istersiniz... O anlarda tüm hayatınız gözünüzün önünde şekillenir ve içinizde patlayan tüm duyguları hissedersiniz... Pencereni aç, derin bir nefes al ve müziğin seni sarıp sarmalamasına izin ver.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Fourth Of July

2. Raf

3. Sparks

4. Ah Bu Ben

5. Çıt Çıt Çedene

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Ta Uzak Yollardan

7. Saklı Düşler

8. Fikrimden Geceler Yatabilmirem

9. Öyle Bir Geçer Zaman Ki

10. İnişlerim Çıkışlarım

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
pondsjournal
pondsjournal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın