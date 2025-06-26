Yaz Gecesi Pencereden Esen Rüzgar Kadar Huzurlu Hissettiren Şarkılar

Bazen sadece hiçbir şey yapmadan açık pencereden süzülen rüzgarı dinlemek istersiniz... O anlarda tüm hayatınız gözünüzün önünde şekillenir ve içinizde patlayan tüm duyguları hissedersiniz... Pencereni aç, derin bir nefes al ve müziğin seni sarıp sarmalamasına izin ver.