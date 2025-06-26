Yaz Gecesi Pencereden Esen Rüzgar Kadar Huzurlu Hissettiren Şarkılar
Bazen sadece hiçbir şey yapmadan açık pencereden süzülen rüzgarı dinlemek istersiniz... O anlarda tüm hayatınız gözünüzün önünde şekillenir ve içinizde patlayan tüm duyguları hissedersiniz... Pencereni aç, derin bir nefes al ve müziğin seni sarıp sarmalamasına izin ver.
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1. Fourth Of July
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2. Raf
3. Sparks
4. Ah Bu Ben
5. Çıt Çıt Çedene
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6. Ta Uzak Yollardan
7. Saklı Düşler
8. Fikrimden Geceler Yatabilmirem
9. Öyle Bir Geçer Zaman Ki
10. İnişlerim Çıkışlarım
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