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Yaz Bitmeden Ege'nin Serin Koylarını Deneyimlemek İsteyenlere Marmaris'ten Fethiye’ye En İyi 10 Tatil Beldesi

Yaz Bitmeden Ege'nin Serin Koylarını Deneyimlemek İsteyenlere Marmaris'ten Fethiye’ye En İyi 10 Tatil Beldesi

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
21.10.2024 - 16:16

Yaz neredeyse bitiyor ve hala o çok hayal ettiğin tatili yapmadın mı? Hiç dert etme! Ege'nin masmavi koyları seni bekliyor. Marmaris’ten Fethiye’ye kadar uzanan bu müthiş rota, sana unutulmaz bir tatil yaşatacak. Haydi, senin için seçtiğimiz en iyi 10 tatil beldesine birlikte bakalım!

1. Selimiye

1. Selimiye

Eğer kafa dinlemek istiyorsan Selimiye tam sana göre! Ege’nin o kalabalıktan uzak, sakince köşesinde yer alan Selimiye, huzuru ve dinginliği arayanların bir numaralı tercihi. Denizin kenarında yürüyüş yaparken, koca bir yılın yorgunluğunu geride bırakacağını hissedeceksin. Gün batımında deniz kenarında bir çay ya da soğuk bir içecekle keyif yapmak burada bir gelenek gibi!

2. Akyaka

2. Akyaka

Akyaka, doğal güzelliklerin yanında bir de adrenalin arayanların gözdesi! Özellikle uçurtma sörfü için Türkiye’nin en iyi yerlerinden biri. Bir yanda yemyeşil doğa, diğer yanda mavi deniz… Azmak Nehri'nin serin sularında yüzüp serinlemek mi istersin, yoksa denize açılıp rüzgarın tadını çıkarmak mı? Seçim senin!

3. Bozburun

3. Bozburun

Bozburun, kalabalıktan kaçmak isteyenler için mükemmel bir alternatif. Bu küçük sahil kasabası, turkuaz denizi ve bakir koylarıyla tam anlamıyla büyüleyici. Eğer kendini bir tekneye atıp, masmavi koyları keşfetmek istersen Bozburun’dan daha iyisi yok! Tekne turları, adeta bir rüya gibi; her koyda denize girmek, güneşlenmek ve tertemiz suların tadını çıkarmak seni adeta doğayla bütünleştiriyor.

4. Datça

4. Datça

Datça denilince akla ilk gelen şeylerden biri elbette Knidos Antik Kenti! Ama burası sadece tarihiyle değil, koylarıyla da meşhur. Datça’nın denizi öyle temiz ki, nereye baksan mavinin en güzel tonlarını görüyorsun. Eski Datça’da taş evler arasında dolaşmak, o nostaljik atmosferi yaşamak bir başka keyif. Bir de meşhur bademlerini denemeden dönme sakın!

5. Göcek

5. Göcek

Göcek, mavi yolculukların başlangıç noktası! Eğer bir yat kiralayıp koy koy gezmek, adalar arasında keyifli bir yolculuk yapmak istersen Göcek tam sana göre. Göcek’in masmavi sularında yüzmek, hem bedenen hem ruhen tazelenmek gibi bir şey. Göcek’in marinasında akşamüstü yürüyüşe çıkıp, gün batımını izlemek de ayrı bir keyif. Eğer deniz aşıklarından biriysen, burası tam senin aradığın yer olabilir!

6. Hisarönü

6. Hisarönü

Hisarönü, sessizlik ve doğayla baş başa kalmak isteyenler için tam bir cennet. Etrafı çam ormanlarıyla çevrili bu güzel köyde, sadece doğanın sesini duyacaksın. Doğayla bu kadar iç içe bir yerde, stres ve yorgunluk diye bir şey kalmıyor!

7. Kabak Koyu

7. Kabak Koyu

Fethiye’nin belki de en popüler kamp yerlerinden biri olan Kabak Koyu, doğayla baş başa kalmak isteyenlerin ilk tercihi. Burada doğanın içinde minimal bir tatil seni bekliyor.

8. Ölüdeniz

8. Ölüdeniz

Ölüdeniz, kartpostallardan fırlamış gibi görünen o muhteşem plajlarıyla dünyaca ünlü bir yer. Buraya gelip de büyülenmemek mümkün değil. Yamaç paraşütü yaparak, yukarıdan denizin ve doğanın muhteşem manzarasını izlemek paha biçilemez bir deneyim. Ama tabii ki, sadece plajda güneşlenip denizin tadını çıkarmak bile Ölüdeniz'de bir başka. Burası yaz tatillerinin olmazsa olmaz duraklarından biri!

9. Çalış Plajı

9. Çalış Plajı

Eğer muhteşem bir gün batımı izlemek istersen, Fethiye’ye çok yakın olan Çalış Plajı tam sana göre. Güneşin denize batarken oluşturduğu renkler, tam anlamıyla büyüleyici. Sahilde yapacağın uzun yürüyüşler ve ardından restoranlarda tadına varacağın taptaze deniz ürünleri ile burası huzuru yakalaman için ideal bir nokta. Hem şehir merkezine de yakın olduğu için Fethiye’yi keşfetmek de işten bile değil!

10. Kelebekler Vadisi

10. Kelebekler Vadisi

Fethiye’nin en gözde doğal harikalarından biri olan Kelebekler Vadisi, adeta bir doğa cenneti. Vadiye sadece tekneyle ulaşabiliyorsun ve bu da buranın hala bakir kalmasını sağlamış. Kelebekler Vadisi’nde doğayla iç içe bir tatil seni bekliyor. Huzurlu ve sakin bir tatil arayanlar için burası biçilmiş kaftan!

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