Yaz Bitmeden Ege'nin Serin Koylarını Deneyimlemek İsteyenlere Marmaris'ten Fethiye’ye En İyi 10 Tatil Beldesi

Eğer muhteşem bir gün batımı izlemek istersen, Fethiye’ye çok yakın olan Çalış Plajı tam sana göre. Güneşin denize batarken oluşturduğu renkler, tam anlamıyla büyüleyici. Sahilde yapacağın uzun yürüyüşler ve ardından restoranlarda tadına varacağın taptaze deniz ürünleri ile burası huzuru yakalaman için ideal bir nokta. Hem şehir merkezine de yakın olduğu için Fethiye’yi keşfetmek de işten bile değil!