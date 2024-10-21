Yaz Bitmeden Ege'nin Serin Koylarını Deneyimlemek İsteyenlere Marmaris'ten Fethiye’ye En İyi 10 Tatil Beldesi
Yaz Bitmeden Ege'nin Serin Koylarını Deneyimlemek İsteyenlere Marmaris'ten Fethiye’ye En İyi 10 Tatil Beldesi
Yaz neredeyse bitiyor ve hala o çok hayal ettiğin tatili yapmadın mı? Hiç dert etme! Ege'nin masmavi koyları seni bekliyor. Marmaris’ten Fethiye’ye kadar uzanan bu müthiş rota, sana unutulmaz bir tatil yaşatacak. Haydi, senin için seçtiğimiz en iyi 10 tatil beldesine birlikte bakalım!
1. Selimiye
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