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Yaz Bitiyor, Biletler Tükeniyor: Eylül Ayının En Çok Konuşulacak 12 Etkinliği

etiket Yaz Bitiyor, Biletler Tükeniyor: Eylül Ayının En Çok Konuşulacak 12 Etkinliği

Özge
Özge - Onedio Üyesi
01.09.2026 - 20:01
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Yazın son konserlerini kaçırmak istemeyenler için İstanbul etkinlik takvimi hala oldukça hareketli. Eylül boyunca devam eden takvimde açık hava konserleri, festival programları, uluslararası gruplar ve büyük prodüksiyonlar peş peşe geliyor.

Biz de yazın son demlerini dolu dolu geçir diye konser, festival ve müzikal programlarından öne çıkan etkinlikleri senin için bir araya getirdik.

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1. Yıldız Tilbe

1. Yıldız Tilbe

Eylül daha yeni başlarken kentteki açık hava konserleri tam gaz devam ediyor. Hüzünlü şarkılarıyla bilinen Yıldız Tilbe, güçlü sahnesi ve kendine has yorumuyla hayranlarını ağırlamaya hazırlanıyor!

Etkinlik detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin!

2. Sertab Erener

2. Sertab Erener

Eylül'ün ilk Cuma gecesi için rota bu kez Harbiye. Türk müziğinin en güçlü seslerinden Sertab Erener, eylül ayında sahne alıyor. Müzikle dolu bir akşam geçirmek için takvimine hatırlatıcı kurman gerekebilir.

Etkinlik detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin!

3. Teoman

3. Teoman

Türk rock müziğinin eşsiz isimlerinden Teoman, uzun soluklu bir sonbahar turnesine çıkmaya hazırlanıyor. Eğer sezonu müziğe doyarak kapatmak istiyorsan yerini şimdiden ayırtman gerekebilir.

Etkinlik detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin!

4. MODEL

4. MODEL

Sezona biraz nostalji eklemek istersen seçeneğin sürpriz bir turneyle karşımıza çıkan MODEL senin için harika olabilir. Yıllardır ağızlardan düşmeyen şarkıları bu kez kalabalıkla birlikte söylemek istiyorsan takvimine bu unutulmaz repertuvarı ekleyebilirsin.

Etkinlik detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin!

5. Derya Bedavacı

5. Derya Bedavacı

Eylül ayı ilerledikçe İstanbul Ataköy Marina programı da tam hızla devam ediyor. Derya Bedavacı 11 Eylül akşamı sahneye çıkarak duygu dolu performansıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatmayı bekliyor. Arkadaş grubunla uzun uzun şarkılara eşlik edilecek bir cuma gecesi arıyorsan bu etkinlik tam senlik olabilir.

Yer: Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi

Tarih: 11 Eylül 2026, 21.00

Etkinlik detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin!

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6. HABITAT Art Music Live: Jehan Barbur & Ceylan Ertem

6. HABITAT Art Music Live: Jehan Barbur & Ceylan Ertem

Listedeki biraz daha farklı müzik buluşmalarından biri, Jehan Barbur ve Ceylan Ertem konseri. HABITAT Art Music Live kapsamında 12 Eylül’de aynı sahnede yer alacak ikili, özgün yorumlarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatmayı bekliyor. Büyük açık hava konserlerinden farklı bir cumartesi akşamı geçirmek istiyorsan kesinlikle değerlendirebileceği seçeneklerden.

Yer: Habitat Hilltown

Tarih: 12 Eylül 2026

Etkinlik detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin!

7. Bülent Ersoy

7. Bülent Ersoy

Eylülün ikinci yarısına geçtiğimizde Ataköy Marina sahnesinin konuğu Bülent Ersoy oluyor. 18 Eylül akşamındaki konser, ayın açık hava programının dikkat çeken etkinliklerinden biri. Haftayı müzikle kapatmak istiyorsan bu tarihi şimdiden not edebilirsin!

Yer: Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi

Tarih: 18 Eylül 2026, 21.00

Etkinlik detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin!

8. Bülent Ortaçgil

8. Bülent Ortaçgil

Türk müziğinin en özgün şarkı yazarlarından Bülent Ortaçgil, sonbahar sezonunda İstanbul, Kocaeli ve İzmir'de hayranlarıyla buluşuyor. Kalbini aşkla dolduracak bir seçenek arıyorsan bakmadan geçmemelisin!

Etkinlik detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin!

9. Düş Sokağı Sakinleri

9. Düş Sokağı Sakinleri

Biraz geçmişe gitmeye hazırsan Türk alternatif müziğinin en orijinal isimlerinden Düş Sokağı Sakinleri konseri seni bekliyor! Yıllar sonra ilk kez dinleyicileriyle buluşacak olan grup, nostaljisi bol bir akşam geçirmek istiyorsan listene doğrudan girebilir.

Etkinlik detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin!

10. Aşkın Nur Yengi

10. Aşkın Nur Yengi

Eylülün son haftasına yaklaşırken programda bu kez Aşkın Nur Yengi var. 23 Eylül akşamı Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi’nde gerçekleşecek konser, hafta ortasına küçük bir müzik molası vermek için çok iyi bir seçenek.

Yer: Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi

Tarih: 23 Eylül 2026, 21.00

Etkinlik detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin!

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11. Koray Avcı

11. Koray Avcı

Koray Avcı, eylül ayında Türkiye'nin dört bir yanında hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Güçlü sesi ve samimi sahne performansıyla tanınan sanatçı birçok farklı sahnede yer alacak! 

Etkinlik detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin!

12. Funda Arar

12. Funda Arar

Bu listenin kapanışını Funda Arar’la yapıyoruz! Bayhan Prodüksiyon kapsamında sahne alacak sanatçı, 26 Eylül’de Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi’nde olacak. Cumartesi gecesini açık havada müzikle geçirmek ve Eylül konserlerini sonuna kadar değerlendirmek için ayın son şansı olduğunu söylemeliyiz!

Yer: Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi

Tarih: 26 Eylül 2026, 21.00

Etkinlik detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin!

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Özge
Özge
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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