Yaz Bitiyor, Biletler Tükeniyor: Eylül Ayının En Çok Konuşulacak 12 Etkinliği
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yazın son konserlerini kaçırmak istemeyenler için İstanbul etkinlik takvimi hala oldukça hareketli. Eylül boyunca devam eden takvimde açık hava konserleri, festival programları, uluslararası gruplar ve büyük prodüksiyonlar peş peşe geliyor.
Biz de yazın son demlerini dolu dolu geçir diye konser, festival ve müzikal programlarından öne çıkan etkinlikleri senin için bir araya getirdik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Yıldız Tilbe
2. Sertab Erener
3. Teoman
4. MODEL
5. Derya Bedavacı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. HABITAT Art Music Live: Jehan Barbur & Ceylan Ertem
7. Bülent Ersoy
8. Bülent Ortaçgil
9. Düş Sokağı Sakinleri
10. Aşkın Nur Yengi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Koray Avcı
12. Funda Arar
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın