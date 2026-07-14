Yaz Aşkları Neden Kısa Sürer?

Yaz aşkları, popüler kültürde yoğun duyguların yaşandığı ancak çoğunlukla kısa süren romantik ilişkiler olarak tanımlanmaktadır. Bu durum genellikle tatilin sona ermesi, fiziksel uzaklık veya günlük yaşama dönüş gibi nedenlerle açıklanmaktadır. Ancak bu açıklamalar, yaz döneminde bireyin yaşadığı psikolojik değişimleri yeterince ele almamaktadır.

Burada, yaz aşklarının kısa sürmesini yalnızca dışsal koşullarla değil, bireyin yaşadığı psikolojik süreçlerle açıklamayı amaçlıyorum. Özellikle Aron ve Aron'un Self-Expansion Theory (Benliği Genişletme Kuramı) ile bağlamsal çekim yaklaşımını birlikte ele alarak, yaz mevsiminin benlik algısı ve romantik çekim üzerindeki etkisinden bahsedeceğim.

'Kişiye değil, döneme âşık olmak'

Yaz aylarında insanlar daha özgür, daha sosyal, daha az sorumluluk sahibi hisseder. Bu durumda kişi aslında karşısındaki insana değil, yazın oluşturduğu benliğine bağlanabilir.

Örneğin:

'Yaz bittiğinde ilişki değil, o özgür benlik kaybolur.' Deniz, gün batımı, tatil, konser, seyahat... Beyin bu olumlu duyguları karşıdaki kişiye atfedebilir ve ilişki normal hayata geçince o yoğun duygu azalır.

Gerçek kimlik yerine 'tatil kimliği'

İnsanlar yazın;

Daha spontane, cesur, flörtöz ve kaygısız davranıyor. Sonbaharda ise okul, iş, aile sorumlulukları geri geliyor. Dolayısıyla ilişki aslında iki gerçek benlik arasında değil, iki 'tatil versiyonu' arasında kurulmuş oluyor.

Gelecek planının hiç kurulmaması

Çoğu yaz ilişkisinde insanlar bilinçsizce 'Şimdiyi yaşayalım.'modunda oluyor. Yani ilişki başlarken zihinde uzun vadeli yatırım yapılmıyor. Bu nedenle ilişki bittikten sonra 'Nasıl bu kadar çabuk bitti?' hissi oluşuyor.

Aron ve Aron'un Self-Expansion Theory ile bağlamsal çekim yaklaşımını birlikte ele alalım.