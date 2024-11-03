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Yavru Vatanın Güzelliklerini Keşfetme Zamanı: Kuzey Kıbrıs’ta Görmeniz Gereken 12 Yer

etiket Yavru Vatanın Güzelliklerini Keşfetme Zamanı: Kuzey Kıbrıs’ta Görmeniz Gereken 12 Yer

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
03.11.2024 - 17:46

Yavru vatan Kuzey Kıbrıs'ı keşfetmek isteyenler buraya! Hem tarihi mekanları hem de güzel doğası ve eğlenceli dünyası ile Kıbrıs'ta gezebileceğiniz pek çok yer var. Peki bu yerler neresi mi? Cevabı için aşağıya kaydırın!

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1. Girne Kalesi

1. Girne Kalesi

Kuzey Kıbrıs’ın en popüler turistik noktalarından olan Girne Kalesi, deniz manzarası ve tarihi atmosferi ile sizi ilk anda büyüleyecek noktalardan biri. Limanda yer alan kafe ve restoranlarda dinlenip deniz kenarının tadını da çıkarabilirsiniz.

2. Bellapais Manastırı

2. Bellapais Manastırı

Girne’ye yakın bir köyde bulunan Bellapais Manastırı, gotik mimarisi ve muhteşem Akdeniz manzaralarıyla ünlü bir nokta. Manastır, yaz aylarında düzenlenen klasik müzik konserlerine de ev sahipliği yapıyor. Oldukça büyük olan manastırı gezerken yıllar öncesine ışınlanacağınıza eminiz!

3. St. Hilarion Kalesi

3. St. Hilarion Kalesi

Girne Dağları’nın zirvesinde yer alan St. Hilarion Kalesi, muhteşem panoramik manzaralar sunan eşsiz bir nokta. Kale, Disney’in ünlü animasyon filmi 'Uyuyan Güzel'e de ilham kaynağı olmuş.

4. Karpaz Yarımadası

4. Karpaz Yarımadası

Kuzey Kıbrıs’ın en bakir ve doğal bölgelerinden olan Karpaz Yarımadası, altın kumlu plajları ve zengin biyolojik çeşitliliği ile dikkat çeken yerlerden biri. Burada Karpaz Yaban Eşekleri’ni görebilir ve doğanın tadını çıkarabilirsiniz.

5. Altınkum Plajı

5. Altınkum Plajı

Karpaz Yarımadası’nda yer alan Altınkum Plajı, Kuzey Kıbrıs’ın en güzel plajlarından biri. İncecik kumları ve tertemiz sularıyla dinlenmek için ideal bir yer olduğu için eğer yaz ayında Kıbrıs'a geliyorsanız buraya muhakkak uğrayın!

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6. Kantara Kalesi

6. Kantara Kalesi

Beşparmak Dağları’nda bulunan Kantara Kalesi, tarih ve doğa meraklıları için unutulmaz bir manzara sunuyor. Burası Kıbrıs'ı yukarıdan görebileceğiniz noktalardan biri. Özellikle günbatımında mükemmel bir manzara da sunuyor!

7. Salamis Antik Kenti

7. Salamis Antik Kenti

Tarihi anlamda pek çok gezilecek yer sunan Kıbrıs'ta önemli noktalardan biri de Salamis Antik Kenti. Gazimağusa’ya yakın bir konumda bulunan Salamis Antik Kenti, Roma İmparatorluğu dönemine ait kalıntıları ve mozaikleriyle dikkat çekiyor. Antik kenti dolaşırken yine eski zamanlara ışınlanabilirsiniz.

8. Gazimağusa Surları ve Eski Şehir

8. Gazimağusa Surları ve Eski Şehir

Gazimağusa’nın tarihi surları ve eski şehir bölgesi, gotik mimarisi ve dar sokaklarıyla dikkat çekiyor. Hem bir şeyler yiyip içebilir hem de eski şehirde dolaşarak Kıbrıs'ı daha yakından tanıyabilirsiniz. İnanın vakit çok keyifli geçecek!

9. Othello Kalesi

9. Othello Kalesi

Gazimağusa’da yer alan Othello Kalesi, Shakespeare’in ünlü oyunu 'Othello'ya adını vermiş. Kale, tarihi surları ve Akdeniz manzaraları ile görülmeye değer bir nokta, gerçekten de Kıbrıs'ı daha çok sevmenizi sağlayacak!

10. St. Nicholas Katedrali

10. St. Nicholas Katedrali

St. Nicholas Katedrali şu anki adıyla Lala Mustafa Paşa Camii Gazimağusa'daki en önemli tarihi yapılardan biri. Gördüğünüz anda bambaşka bir yere ışınlandığınızı düşünebilirsiniz çünkü katedralin dış mimarisi gerçekten de çok etkileyici.

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11. Mavi Köşk

11. Mavi Köşk

Labirentler ve gizli alt geçitleri bulunan Mavi Köşk hem mimarisi hem de hikayesi ile ilgi çeken yerlerden biri. 1957'de yapımı tamamlanan köşk silah kaçakçısı Pablo Pavlides tarafından yaptırılmış. Bu köşkün yaptırılma amacı ise denizden gelen silahları sorunsuzca dağıtmakmış.

12. Kapalı Maraş

12. Kapalı Maraş

Gazimağusa’da yer alan Kapalı Maraş, 1974 Kıbrıs Harekâtı sonrasında terk edilmiş bir bölge. Eskiden popüler bir turistik merkez olan Maraş, 2020’de kısmen yeniden halka açıldı. Terk edilmiş oteller, mağazalar ve plajlarla dolu olan Kapalı Maraş gerçekten de sizi 1970'li yıllara ışınlıyor.

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