Yavru Vatanın Güzelliklerini Keşfetme Zamanı: Kuzey Kıbrıs’ta Görmeniz Gereken 12 Yer
Yavru Vatanın Güzelliklerini Keşfetme Zamanı: Kuzey Kıbrıs’ta Görmeniz Gereken 12 Yer
Yavru vatan Kuzey Kıbrıs'ı keşfetmek isteyenler buraya! Hem tarihi mekanları hem de güzel doğası ve eğlenceli dünyası ile Kıbrıs'ta gezebileceğiniz pek çok yer var. Peki bu yerler neresi mi? Cevabı için aşağıya kaydırın!
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1. Girne Kalesi
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2. Bellapais Manastırı
3. St. Hilarion Kalesi
4. Karpaz Yarımadası
5. Altınkum Plajı
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6. Kantara Kalesi
7. Salamis Antik Kenti
8. Gazimağusa Surları ve Eski Şehir
9. Othello Kalesi
10. St. Nicholas Katedrali
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