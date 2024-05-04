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Yavru Vatanı Keşfetmeye Hazır mısın? Kıbrıs’a Kesinlikle Gidip Görülmesi Gereken 10 Nokta

etiket Yavru Vatanı Keşfetmeye Hazır mısın? Kıbrıs’a Kesinlikle Gidip Görülmesi Gereken 10 Nokta

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
04.05.2024 - 14:46

Kıbırs'a gittin ve nereleri gezeceğini bilmiyorsan bu içerik tam sana göre. Kıbrıs'a gidip de görmeden dönmemen gereken yerleri senin için listeledik. Gel bakalım listede nereler var...

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1. Kıbrıs Müzesi

1. Kıbrıs Müzesi

Kıbrıs'ın en büyük arkeolojik müzesi olan Kıbrıs Müzesi'nde birçok önemli eser var. Kıbrıs uygarlığının gelişimine tanık olacağın bu yeri gezerken tarihin en derinlerine ineceksin. Lefkoşa'da bulunan Kıbrıs Müzesi, kendisi de tarihi bir bina. Pazartesi dışında her gün açık bu tarih kokan yeri gezmeden dönme!

2. St. Hilarion Şatosu

2. St. Hilarion Şatosu

Girne'de bulunan St. Hilarion Şatosu Orta Çağ'dan kalan bir şato. Şatonun kendisi zaten tarihi bir yer. Ama bunun yanında bir de manzarası var ki çok başka. Dağın yüksek yerlerinde yer alan şatodan etrafa baktığında deniz ve doğa manzarasına doyacaksın. Burada bulunan toplamda 3 şato içinde en iyi korunanı St. Hilarion Şatosu olmuş.

3. Bellapais Manastırı

3. Bellapais Manastırı

Bellapais köyünde bulunan 13. yüzyılda inşa edilen Bellapais Manastırı, yine mutlaka görmen gereken yerlerden biri. Eşsiz güzellikteki bahçelerine herkesin hayran hayran baktığı Bellapais Manastırı, Gotik mimarinin örneği. Burada sadece mekanı görmek istemez, ruhunu da yaşamak istersen yazın düzenlenen konser ve festivallere katılabilirsin.

4. Eski Şehir Surları

4. Eski Şehir Surları

Lefkoşa'nın tarihi surları, Osmanlı'ya karşı Venedikliler tarafından yapılmış. Tüm şehri surlarla çevrildiği Kıbrıs'a gitmişsen o surları görmeden dönemezsin. Yıllarca şehri korumuş surları yakından görmek eşsiz bir deneyim olacaktır.

5. Karpaz

5. Karpaz

Karpaz, Kıbrıs'ın en ucu aslında. Yarımada olan Karpaz, doğal yaşam alanları, kumsalları ve tarihi yerleriyle Kıbrıs'a her gidenin uğraması gereken bir yer. Doğal güzelliğine aşık olacağın Karpaz, sakinliği ve yeşili sevenlerin gezmeye doyamayacağı bir yer. Adeta cenneti andıran güzelliği olan Karpaz'ın suyu da çok güzel.

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6. Salamis Antik Kenti

6. Salamis Antik Kenti

İçinde tiyatro, hamam ve sütunlu cadde bulunan antik kent, geçmişten gelen bir şehir. MÖ 1100'lerde Kıbrıs'ın başkenti olduğu düşünülen Salamis'i yöneten birçok medeniyet olmuş. Asurlular, Mısırlılar, Persler ve Romalılar'ın da dahil olduğu medeniyetlerce yönetildiği düşünülen Salamis, doğal afetler sonucunda zarar görmüş ama yine ayakta kalmayı başarmış.

7. Girne Limanı

7. Girne Limanı

Girne'nin tarihi limanı muhteşem görüntüsünün yanında restoranları ve kafeleriyle ünlü bir yer. Gezerken biraz soluklanmak, bir şeyler yemek ya da içmek istersen limanı tercih edebilirsin. Lezzetli yemeklerden sonra güzel bir yürüyüş yaparak Kıbrıs'ın en güzel yerlerinden birinde vakit geçirebilirsin.

8. Buffavento Şatosu

8. Buffavento Şatosu

Kıbrıs'ın birçok tarihi kalesi var. Onlardan biri olan Buffavento Şatosu, Orta Çağ'dan kalmış. Adanın en yüksek noktalarından biri olan kaleye çıkmak biraz zor. Ama çıktığındaki manzara eşsiz. İtalyanlar tarafından 'Rüzgara Boyun Eğmeyen' olarak adlandırılan şatoya giden yoldaki doğal güzellikler aşık olunası!

9. Petra tou Romiou (Afrodit'in Doğum Yeri)

9. Petra tou Romiou (Afrodit'in Doğum Yeri)

Kıbrıs'ın önemli gezilecek noktalarından biri de devasa kayalıklardan oluşan bir kıyı şeridi. Ama buranın önemi sadece doğal bir güzellik olmasından değil. Aynı zamanda buranın Afrodit'in doğum yeri olduğuna inanılıyor. Mitolojik değeri sayesinde herkesin görmesi gereken yer aynı zamanda eşsiz bir güzelliğe sahip.

10. Girne Kalesi

10. Girne Kalesi

Kıbrıs'ı gezerken birçok kaleye rastlanabiliyor. Girne Kalesi de bunlardan biri. Görkemli surlarıyla kendine hayran bırakan kale, gezilmesi gereken bir yer. Muhteşem manzarasının yanında kalenin içinde Batık Gemi Müzesi de yer alıyor. Bu müzede denizcilik tarihinin iyi korunan parçalarını görmek mümkün.

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