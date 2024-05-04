Yavru Vatanı Keşfetmeye Hazır mısın? Kıbrıs’a Kesinlikle Gidip Görülmesi Gereken 10 Nokta
Yavru Vatanı Keşfetmeye Hazır mısın? Kıbrıs’a Kesinlikle Gidip Görülmesi Gereken 10 Nokta
Kıbırs'a gittin ve nereleri gezeceğini bilmiyorsan bu içerik tam sana göre. Kıbrıs'a gidip de görmeden dönmemen gereken yerleri senin için listeledik. Gel bakalım listede nereler var...
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1. Kıbrıs Müzesi
2. St. Hilarion Şatosu
3. Bellapais Manastırı
4. Eski Şehir Surları
5. Karpaz
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6. Salamis Antik Kenti
7. Girne Limanı
8. Buffavento Şatosu
9. Petra tou Romiou (Afrodit'in Doğum Yeri)
10. Girne Kalesi
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