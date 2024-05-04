Yavru Vatanı Keşfetmeye Hazır mısın? Kıbrıs’a Kesinlikle Gidip Görülmesi Gereken 10 Nokta

Girne'de bulunan St. Hilarion Şatosu Orta Çağ'dan kalan bir şato. Şatonun kendisi zaten tarihi bir yer. Ama bunun yanında bir de manzarası var ki çok başka. Dağın yüksek yerlerinde yer alan şatodan etrafa baktığında deniz ve doğa manzarasına doyacaksın. Burada bulunan toplamda 3 şato içinde en iyi korunanı St. Hilarion Şatosu olmuş.