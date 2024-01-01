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Yatak Odası Tercihlerine Göre Cinsel Hayatını Tahmin Ediyoruz!

etiket Yatak Odası Tercihlerine Göre Cinsel Hayatını Tahmin Ediyoruz!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
01.01.2024 - 23:01

Yatak odası tercihlerine göre senin cinsel tercihlerin nasıl?

Bu testte söylüyoruz!

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1. Bu yatak odalarından hangisi sana daha fazla hitap ediyor?

2. Peki ya bu yatak odalarından hangisi tam senlik?

3. Bir yatak odası daha seç!

4. Bu yatak odaları arasından bir seçim yapman gerekirse peki?

5. Bunlar arasından da bir tane seç bakalım!

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6. Senin zevkine en uygun olan yatak odası hangisi?

7. Bu yatak odalarından hangisi sana daha fazla hitap ediyor?

8. Son olarak bu yatak odalarından birini daha seç bakalım!

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Senin cinsel hayatın fazlasıyla aktif!

Senin cinsel hayatın o kadar aktif ki, bu konuda anlatacakların hiçbir zaman bitmiyor. Partnerinle açık iletişim kurmaya, cinsel ihtiyaçlarını anlamaya oldukça büyük önem veriyorsun. Senin için cinsellik aniden gelişebiliyor, cinsellik yaşamaktan ve bu cinselliğin duygular barındırmasından oldukça fazla keyif alıyorsun.

Senin cinsel hayatın fantezilerle dolu!

Sen cinsellikle alakalı fanteziler kurmaktan oldukça fazla hoşlanıyorsun. Cinsellik yaşadığın kişilerle ufak oyunlar oynayarak, cinsellikten aldığın zevki doruklara çıkarıyorsun. Senin için cinsellikte ufak oyunlar olması oldukça önemli. Cinsellik senin için basit bir şey değil, özen gösterilmesini istiyor ve kendin de bu şekilde yapıyorsun.

Senin cinsel hayatın pek aktif değil...

Sen yalnızca derin bir duygusal bağ kurduğun kişilerle cinsellik yaşıyorsun. Ciddi bir ilişkin olmadığında da cinsellik yaşamayı tercih etmiyorsun. Çünkü senin biriyle cinsellik yaşaman için ona tam anlamıyla güvenmen gerekiyor. Aranızdaki o güven ilişkisini kurana kadar hiçbir şekilde fiziksel bağ kurmuyorsun. Cinsellikte buna önem veriyor ve her şeyin çok özel olmasını istiyorsun.

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Bozkurt

İçinde yatak odası tercihi geçen testlerdeki yatak odaları istisnasız salon büyüklüğünde. Siz anca fakirliğimizi yüzümüze vurursunuz.

Ponche

😂😂😂

Ponche

bu yatak odaları bir villanın kaçıncı salonunda 😂😂