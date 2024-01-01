Yatak Odası Tercihlerine Göre Cinsel Hayatını Tahmin Ediyoruz!

Sen yalnızca derin bir duygusal bağ kurduğun kişilerle cinsellik yaşıyorsun. Ciddi bir ilişkin olmadığında da cinsellik yaşamayı tercih etmiyorsun. Çünkü senin biriyle cinsellik yaşaman için ona tam anlamıyla güvenmen gerekiyor. Aranızdaki o güven ilişkisini kurana kadar hiçbir şekilde fiziksel bağ kurmuyorsun. Cinsellikte buna önem veriyor ve her şeyin çok özel olmasını istiyorsun.