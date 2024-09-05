Yasemin Tatlıses Kaküllendi, Şeyma Subaşı Başını Örttü: 5 Eylül'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Yasemin Tatlıses Kaküllendi, Şeyma Subaşı Başını Örttü: 5 Eylül'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Gamze Erçel, güzel Mavi'yi okulundan aldı ama yorgundu.
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Cemal Can Canseven, bavul hazırlığındaydı, babası da yanı başında!
Danla Bilic, atını yürüyüşe çıkardı.
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Ezgi Mola, can dostuna aşka geldi.
Şeyma Subaşı başını örttü, bugünü öyle geçirmeye karar verdi.
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Pelin Akil, gününün raporunu verdi.
Hande Erçel, gündeme oturan elbisesiyle salındı.
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