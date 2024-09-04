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Şeyma Subaşı, Kızını Babasının Düğününe Hazırlanırken İzledi: 4 Eylül'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Şeyma Subaşı, Kızını Babasının Düğününe Hazırlanırken İzledi: 4 Eylül'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
05.09.2024 - 02:23

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Gamze Erçel, yeni evinde ilk gününü atlattı, kızı Mavi'yle okul yolunu tuttu.

Gamze Erçel, yeni evinde ilk gününü atlattı, kızı Mavi'yle okul yolunu tuttu.

Hande Erçel, Venedik Film Festivali'nden spoiler vermemek için yalnızca yakın çekim aldı.

Hande Erçel, Venedik Film Festivali'nden spoiler vermemek için yalnızca yakın çekim aldı.

Şeyma Subaşı, babasının düğününe hazırlanan kızı Melisa'nın maşa yaptığı anları yüzünde buruk bir tebessümle izledi.

Şeyma Subaşı, babasının düğününe hazırlanan kızı Melisa'nın maşa yaptığı anları yüzünde buruk bir tebessümle izledi.

Ezgi Mola'nın eşi Mustafa Aksakallı, Çağla Altunkaya ve Acun Ilıcalı'nın düğününde sahne alan dünyaca ünlü DJ &ME'nin performansından bir kuple paylaştı.

Zeynep Bastık güne enerjik başladı.

Zeynep Bastık güne enerjik başladı.
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Danla Bilic, kendine süslenip püslendi.

Danla Bilic, kendine süslenip püslendi.

Cemal Can Canseven ve Survivor ekibi, gelin hanımla selfie çekmeyi ihmal etmedi.

Cemal Can Canseven ve Survivor ekibi, gelin hanımla selfie çekmeyi ihmal etmedi.

Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın düğününde boy gösteren Berfu Yenenler, saat 2 oldu mu "eve gitme vaktidir" dedi.

Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın düğününde boy gösteren Berfu Yenenler, saat 2 oldu mu "eve gitme vaktidir" dedi.

Pelin Akil, bitik vaziyette eve döndü.

Pelin Akil, bitik vaziyette eve döndü.

Önce Gaye Su Akyol'un düğününe giden Edis, geceyi Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın yanında kapattı.

Önce Gaye Su Akyol'un düğününe giden Edis, geceyi Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın yanında kapattı.
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Oğulcan Engin, gelen Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın nikah yerine gelirken kullandığı sürat teknesini "alıştığını düğün arabalarından değil" notuyla paylaştı.

Oğulcan Engin, gelen Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın nikah yerine gelirken kullandığı sürat teknesini "alıştığını düğün arabalarından değil" notuyla paylaştı.

Demet Akalın geceyi, Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın düğününde sosyal medya yasağını sallamayanlara lafını sokup kapattı.

Demet Akalın geceyi, Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın düğününde sosyal medya yasağını sallamayanlara lafını sokup kapattı.
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