Yaşamdan Ne Kadar Keyif Alıyorsun?
Yaşamdan Ne Kadar Keyif Alıyorsun?
Yaşadığımız her şeye rağmen yaşamak güzeldir ama yaşamdan ne kadar keyif aldığın bu noktada önemli. Alışkanlıkların, bakış açın ve hatta yaşadığın yer bile yaşamdan ne kadar keyif aldığın konusunda etkili. Bu testimizden yaşamdan ne kadar keyif aldığını öğreneceğiz.
Haydi teste geçelim!
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1. İlk soru! Senin için yaşamanın anlamı bu kelimelerden hangisine yakın?
2. Peki kendini en son ne zaman mutlu hissettin?
3. Yalnız kalmayı seviyor musun?
4. Günlük rutininde severek yaptığın şey bunlardan hangisi olabilir?
5. Yorucu bir günün ardından şu ortamlardan hangisi tüm yorgunluğunu alır?
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6. Senin motivasyonun bunlardan hangisi?
7. Şu tatlılardan hangisi seni şıp diye mutlu edebilir?
8. Son soruya geldik! Zorluklarla karşı karşıya kaldığında nasıl bir tutum sergiliyorsun?
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