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Yaşamdan Ne Kadar Keyif Alıyorsun?

etiket Yaşamdan Ne Kadar Keyif Alıyorsun?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
08.02.2024 - 12:49

Yaşadığımız her şeye rağmen yaşamak güzeldir ama yaşamdan ne kadar keyif aldığın bu noktada önemli. Alışkanlıkların, bakış açın ve hatta yaşadığın yer bile yaşamdan ne kadar keyif aldığın konusunda etkili. Bu testimizden yaşamdan ne kadar keyif aldığını öğreneceğiz.

Haydi teste geçelim!

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1. İlk soru! Senin için yaşamanın anlamı bu kelimelerden hangisine yakın?

2. Peki kendini en son ne zaman mutlu hissettin?

3. Yalnız kalmayı seviyor musun?

4. Günlük rutininde severek yaptığın şey bunlardan hangisi olabilir?

5. Yorucu bir günün ardından şu ortamlardan hangisi tüm yorgunluğunu alır?

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6. Senin motivasyonun bunlardan hangisi?

7. Şu tatlılardan hangisi seni şıp diye mutlu edebilir?

8. Son soruya geldik! Zorluklarla karşı karşıya kaldığında nasıl bir tutum sergiliyorsun?

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Sen yaşamayı her şeyden çok seviyorsun!

Sen bu hayattan gayet keyif alan birisin. Yaşamında seni mutlu eden küçük şeyler hep seninle oluyor. Büyük başarılarının arkasında başına gelen şeylerden ders çıkarıp anın tadını yaşamak yatıyor. Etrafındakilere bu konuda ders verebilecek kadar seviyorsun bu hayatı!

Sen yaşamdan keyif almaya çalışanlardansın!

Sen her anın kıymetini biliyor ve keyifli anlar yaratmaya özen gösteriyorsun. Sevdiklerinle beraberken yaşamak sana daha keyifli ve daha güzel geliyor. Yalnız kalmayı da seviyorsun ama yalnız kalmak pek sana göre değil gibi,çünkü sevdiklerinle birlikteyken yaşamın tadı daha tatlı oluyor diye düşünüyorsun.

Sen tüm zorluklara rağmen keyif almayı başarıyorsun!

Hayatında her ne kadar zorluklar olsa da onlara göğüs gerip yaşamaya çalışıyorsun. Güçlü bir karaktere sahip olduğun için kolay elde edebildiğin şeyler sana pek çekici gelmiyor. Taşlı yollardan geçip yokuş aştıktan sonra elde ettiğin şeyler senin için daha kıymetli ve bu elde ettiğin şeyler senin yaşamdan keyif almanı sağlıyor. Biraz zor seviyorsun diyebiliriz.

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