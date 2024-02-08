Yaşamdan Ne Kadar Keyif Alıyorsun?

Hayatında her ne kadar zorluklar olsa da onlara göğüs gerip yaşamaya çalışıyorsun. Güçlü bir karaktere sahip olduğun için kolay elde edebildiğin şeyler sana pek çekici gelmiyor. Taşlı yollardan geçip yokuş aştıktan sonra elde ettiğin şeyler senin için daha kıymetli ve bu elde ettiğin şeyler senin yaşamdan keyif almanı sağlıyor. Biraz zor seviyorsun diyebiliriz.