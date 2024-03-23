Yaşam Enerjine Tavan Yaptıracak 10 Güzel Alışkanlık
Yaşam Enerjine Tavan Yaptıracak 10 Güzel Alışkanlık
Fikirlerin değişirse alışkanlıkların, alışkanlıkların değişirse hayatın değişir. Hayatında edineceğin çeşitli alışkanlıklar sayesinde hayat enerjine tavan yaptırabilirsin. Listemizde uygulayabileceğin ve edinebileceğin pek çok alışkanlık mevcut. Hangisini uygulayacağın sana kalmış ama hepsinin temel amacı hayatı daha yaşanılabilir kılmak ve yaşam enerjine tavan yaptırmak!
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1. Her sabah güne teşekkür ile başlamak.
2. Egzersiz yaparak bedeni hareket ettirmek.
3. Ne yediğine gerçek anlamda dikkat etmek.
4. Olumlu bakış açısını korumaya çalışmak.
5. Sadece kendine ayırdığın zaman dilimleri oluşturmak.
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6. Yaratıcılığını artırabilecek hobiler edinmek.
7. Doğa ile temas halinde olmak.
8. Vücudunun ihtiyacı kadar uyku uyumak.
9. Sana değer veren ve seni anlayan insanlarla zaman geçirmek.
10. Her ne olursa olsun gülümsemek. Neden mi? 👇
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