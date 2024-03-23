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Yaşam Enerjine Tavan Yaptıracak 10 Güzel Alışkanlık

etiket Yaşam Enerjine Tavan Yaptıracak 10 Güzel Alışkanlık

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
23.03.2024 - 12:31

Fikirlerin değişirse alışkanlıkların, alışkanlıkların değişirse hayatın değişir. Hayatında edineceğin çeşitli alışkanlıklar sayesinde hayat enerjine tavan yaptırabilirsin. Listemizde uygulayabileceğin ve edinebileceğin pek çok alışkanlık mevcut. Hangisini uygulayacağın sana kalmış ama hepsinin temel amacı hayatı daha yaşanılabilir kılmak ve yaşam enerjine tavan yaptırmak!

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1. Her sabah güne teşekkür ile başlamak.

Evet, kulağa basit gelebilir. Ama bahsettiğimiz şey, sabah uyandığında sahip olduğun şeyler için minnettarlık duymak ve teşekkür etmek içindir ve bu da maneviyatını güçlendirir. Sahip olduğun şeylerin kıymetini anladıkça, emin ol daha çok şeyi kendine çekeceksin ve zamanla bunu daha iyi anlayacaksın.

2. Egzersiz yaparak bedeni hareket ettirmek.

Hareket, hareket, hareket! Durağan bir hayatın varsa veya işinden dolayı pek hareket edemiyorsan, egzersiz yapmanın vakti gelmiş demektir. Fiziksel aktiviteler sadece beden sağlığına değil, aynı zamanda zihinsel sağlığına olumlu anlamda etki eder. Çünkü nerede hareket, orada bereket!

3. Ne yediğine gerçek anlamda dikkat etmek.

Etrafına bir bak, herkes yediğine dikkat et temalı cümleler kurar. Ama bizim söylemeye çalıştığımız şey, bedeninin ihtiyacı olan gıdaları tüketmen ve mideni fazla yormaman gerektiği. Çünkü doğru ve düzgün beslenmenin başlıca kuralı, bedeninin ihtiyacı olan şeyleri tüketmektir. Sağlıklı beslen, sağlıklı yaşa!

4. Olumlu bakış açısını korumaya çalışmak.

Kötü günler geçirebiliriz, iyi günler de yaşayabiliriz ama önemli olan bu kötü günlerin de her gün gibi geçici olduğunu akıldan çıkarmamaktır. Pozitif bir düşünce yapısını koruduğun zaman, olaylara daha ılımlı yaklaşabilir ve zihnini kötü düşüncelerden koruyabilirsin.

5. Sadece kendine ayırdığın zaman dilimleri oluşturmak.

Beynimiz o kadar çok uyarana maruz kalır ki, bazı önemli şeyler ile ilgilenmeyi gözden kaçırırız; kendimiz gibi. Gün içinde kısa da olsa bir zaman dilimi yaratıp kendimizle ilgilenmek, iç dünyamızı ferahlatacağı gibi bizi zamanla iyileştirir. Kendimizi dinlemek, neye ihtiyacımızın olduğunu anlamak ve kendimizle birebir ilgilenmek her zaman en temel ihtiyaçlarından biri olmalı.

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6. Yaratıcılığını artırabilecek hobiler edinmek.

Günlerin aynı geçiyorsa ve bundan sıkılıyorsan, ufkunu genişletebilecek aktivitelerde bulunabilir ve kendini geliştirebilirsin. Bu aktiviteler zihnini açacağı için herhangi bir öğrenme sürecinde hızlanabilir ve daha verimli bir ruh haline geçebilirsin.

7. Doğa ile temas halinde olmak.

Yeryüzü, çeşitli güzelliklerle dolu. Bu güzellikler içinde zaman geçirerek kendini yenilenmiş ve ferahlamış hissedebilirsin. En basitinden toprağa çıplak ayakla basmak bile vücudundaki elektriklenmeyi azaltır ve stresi azaltmada yardımcı olur.

8. Vücudunun ihtiyacı kadar uyku uyumak.

2 saatlik uyku ile 9 saatlik uykunun aynı yorgunluğu verdiğini yaşamışsınızdır. Ne az ne de çok, vücudun ihtiyacı kadar uyumak kadar iyisi yok. Düzenli bir uyku rutini ile birleştiğinde ortaya harika bir kombinasyon çıkıyor diyebiliriz.

9. Sana değer veren ve seni anlayan insanlarla zaman geçirmek.

İnsan sosyal bir varlık olduğu için çevresindekilerle etkileşim halinde olmak zorunda. Çevrende ne kadar sağlıklı insan barındırırsan, senin için o kadar iyi olur. Sana iyi gelmeyen insanlardan uzaklaşmak ve birbirini duygusal açıdan besleyebilen insanlarla beraber olman, kendin için yapacağın en güzel şeylerden biri olacaktır.

10. Her ne olursa olsun gülümsemek. Neden mi? 👇

Beynimizi birkaç hareket ile kolayca kandırabiliriz. Mutsuz ve yorgun olduğun bir günde yalandan da olsa gülümsemek ve bunu her an tekrar etmek, seni ister istemez pozitif ve iyi bir ruh haline sokar. Gerçekleşene kadar öyle olduğuna devam edersen, istediğin şeyi oldurabilirsin.

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