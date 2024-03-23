Yaşam Enerjine Tavan Yaptıracak 10 Güzel Alışkanlık

Beynimiz o kadar çok uyarana maruz kalır ki, bazı önemli şeyler ile ilgilenmeyi gözden kaçırırız; kendimiz gibi. Gün içinde kısa da olsa bir zaman dilimi yaratıp kendimizle ilgilenmek, iç dünyamızı ferahlatacağı gibi bizi zamanla iyileştirir. Kendimizi dinlemek, neye ihtiyacımızın olduğunu anlamak ve kendimizle birebir ilgilenmek her zaman en temel ihtiyaçlarından biri olmalı.