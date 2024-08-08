Yasakların Gidişatından Bitmeyen Instagram Müzakerelerine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Yasakların Gidişatından Bitmeyen Instagram Müzakerelerine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Perşembe gününe damga vuran tweetler kimlerin elinden çıkmış?
İyi eğlenceler 🚀
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👇
Sıradaki?
👇
👇
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Sadece biz görmedik.
🤔
İlginç bir tespit...
Ayık olun!
İyi çözüm.
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Neden olmasın?
Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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