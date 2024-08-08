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Yasakların Gidişatından Bitmeyen Instagram Müzakerelerine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Yasakların Gidişatından Bitmeyen Instagram Müzakerelerine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
08.08.2024 - 18:15

Bakalım Perşembe gününe damga vuran tweetler kimlerin elinden çıkmış?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

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Sıradaki?

Sıradaki?
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👇

👇
twitter.com

👇

👇
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Sadece biz görmedik.

Sadece biz görmedik.
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🤔

🤔
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İlginç bir tespit...

İlginç bir tespit...
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Ayık olun!

Ayık olun!
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İyi çözüm.

İyi çözüm.
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Neden olmasın?

Neden olmasın?
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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Bu içerikler de tam senlik 👍

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