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Mercimek Köftesinin Salçasını Tutturamayan Twitter Kullanıcısına Gelen Komik Yorumlar

Mercimek Köftesinin Salçasını Tutturamayan Twitter Kullanıcısına Gelen Komik Yorumlar

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
08.08.2024 - 15:55

İnsan sadece sosyal medyaya fikirlerini, beğenilerini veya güzel anlarını değil emek verdiği yemekleri de paylaşmak istiyor. Ancak ortaya çıkan görüntü ahalinin genelinin hoşuna gitmeyince ortaya komik yorumlar ve benzetmeler çıkabiliyor. Nur isimli Twitter kullanıcısının yaptığı mercimek köftesi de bu yorumların son kurbanı oldu. Nimet denmedi şakalar peş peşe geldi.

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Biliyorsunuz sosyal medya salça konusunda hassas. Kısır olsun makarna olsun yeteri kadar kırmızı değilse kendinizi eleştirilerin hedefinde bulabiliyorsunuz.

Biliyorsunuz sosyal medya salça konusunda hassas. Kısır olsun makarna olsun yeteri kadar kırmızı değilse kendinizi eleştirilerin hedefinde bulabiliyorsunuz.

Nur isimli bir Twitter kullanıcısı da ilk mercimek köftesi deneyimini heyecanla paylaştı ama...

Nur isimli bir Twitter kullanıcısı da ilk mercimek köftesi deneyimini heyecanla paylaştı ama...
twitter.com

Gelen yorumlar oldukça ilginçti.

Gelen yorumlar oldukça ilginçti.
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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twitter.com
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twitter.com
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