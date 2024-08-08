Mercimek Köftesinin Salçasını Tutturamayan Twitter Kullanıcısına Gelen Komik Yorumlar

İnsan sadece sosyal medyaya fikirlerini, beğenilerini veya güzel anlarını değil emek verdiği yemekleri de paylaşmak istiyor. Ancak ortaya çıkan görüntü ahalinin genelinin hoşuna gitmeyince ortaya komik yorumlar ve benzetmeler çıkabiliyor. Nur isimli Twitter kullanıcısının yaptığı mercimek köftesi de bu yorumların son kurbanı oldu. Nimet denmedi şakalar peş peşe geldi.