Mercimek Köftesinin Salçasını Tutturamayan Twitter Kullanıcısına Gelen Komik Yorumlar
Mercimek Köftesinin Salçasını Tutturamayan Twitter Kullanıcısına Gelen Komik Yorumlar
İnsan sadece sosyal medyaya fikirlerini, beğenilerini veya güzel anlarını değil emek verdiği yemekleri de paylaşmak istiyor. Ancak ortaya çıkan görüntü ahalinin genelinin hoşuna gitmeyince ortaya komik yorumlar ve benzetmeler çıkabiliyor. Nur isimli Twitter kullanıcısının yaptığı mercimek köftesi de bu yorumların son kurbanı oldu. Nimet denmedi şakalar peş peşe geldi.
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Biliyorsunuz sosyal medya salça konusunda hassas. Kısır olsun makarna olsun yeteri kadar kırmızı değilse kendinizi eleştirilerin hedefinde bulabiliyorsunuz.
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Nur isimli bir Twitter kullanıcısı da ilk mercimek köftesi deneyimini heyecanla paylaştı ama...
Gelen yorumlar oldukça ilginçti.
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