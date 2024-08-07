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Ankara'ya Gelen Misafirden Yunanistan Tatilinden Dönenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Ankara'ya Gelen Misafirden Yunanistan Tatilinden Dönenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
07.08.2024 - 18:02

Bakalım Çarşamba gününün öne çıkan tweetleri hangileri? Takipçilerini en çok güldüren paylaşımlar kimlerden gelmiş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlıyoruz!

Başlıyoruz!
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Bunu da ekledik.

Bunu da ekledik.
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Görenler tanıyamadı.

Görenler tanıyamadı.
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Çok ayıp!

Çok ayıp!
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Nereden nereye...

Nereden nereye...
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Cidden...

Cidden...
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Budur!

Budur!
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👇

👇
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👇

👇
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👇

👇
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Şöyle de bir durum var.

Şöyle de bir durum var.
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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Bu içerikler de tam senlik 👍

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