Ankara'ya Gelen Misafirden Yunanistan Tatilinden Dönenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Ankara'ya Gelen Misafirden Yunanistan Tatilinden Dönenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Çarşamba gününün öne çıkan tweetleri hangileri? Takipçilerini en çok güldüren paylaşımlar kimlerden gelmiş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlıyoruz!
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Bunu da ekledik.
Görenler tanıyamadı.
Çok ayıp!
Nereden nereye...
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Cidden...
Budur!
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Şöyle de bir durum var.
Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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