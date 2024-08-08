Sadece Sitenin Eskilerinin Bilebileceği Twitter Tarihinin En Efsane Olayları
Sadece Sitenin Eskilerinin Bilebileceği Twitter Tarihinin En Efsane Olayları
Pandemi sonrası gelen yığılma, mavi tikle para kazanma özelliği gelmesi, organize yapılar gibi faktörlerin adı X'e dönen Twitter'ı bozduğu sitenin eskileri tarafından sık sık söylenen şeyler... Bir Twitter kullanıcısı da hem eski Twitter özlemini gidermek hem de yenilere sitenin dutluk olduğu zamanlardaki eğlenceyi göstermek için bir paylaşımda bulundu. Unutulan pek çok efsane hatırlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Paylaşım şöyle 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
En naif paylaşımla başlayalım.
Ünlü isimlere ait olduğu iddia edilen pek çok eski paylaşım var.
Kaynana dövme meselesi...
Sitenin ilk fenomenleri...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tabii ki Hilal Cebeci
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın