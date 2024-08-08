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Sadece Sitenin Eskilerinin Bilebileceği Twitter Tarihinin En Efsane Olayları

Sadece Sitenin Eskilerinin Bilebileceği Twitter Tarihinin En Efsane Olayları

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
08.08.2024 - 14:53

Pandemi sonrası gelen yığılma, mavi tikle para kazanma özelliği gelmesi, organize yapılar gibi faktörlerin adı X'e dönen Twitter'ı bozduğu sitenin eskileri tarafından sık sık söylenen şeyler... Bir Twitter kullanıcısı da hem eski Twitter özlemini gidermek hem de yenilere sitenin dutluk olduğu zamanlardaki eğlenceyi göstermek için bir paylaşımda bulundu. Unutulan pek çok efsane hatırlandı.

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Paylaşım şöyle 👇

Paylaşım şöyle 👇
twitter.com

En naif paylaşımla başlayalım.

En naif paylaşımla başlayalım.
twitter.com

Ünlü isimlere ait olduğu iddia edilen pek çok eski paylaşım var.

Ünlü isimlere ait olduğu iddia edilen pek çok eski paylaşım var.
twitter.com

Kaynana dövme meselesi...

Kaynana dövme meselesi...
twitter.com

Sitenin ilk fenomenleri...

Sitenin ilk fenomenleri...
twitter.com
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Tabii ki Hilal Cebeci

Tabii ki Hilal Cebeci
twitter.com

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twitter.com

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👇
twitter.com

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twitter.com

👇

👇
twitter.com
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👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

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