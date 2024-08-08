Sadece Sitenin Eskilerinin Bilebileceği Twitter Tarihinin En Efsane Olayları

Pandemi sonrası gelen yığılma, mavi tikle para kazanma özelliği gelmesi, organize yapılar gibi faktörlerin adı X'e dönen Twitter'ı bozduğu sitenin eskileri tarafından sık sık söylenen şeyler... Bir Twitter kullanıcısı da hem eski Twitter özlemini gidermek hem de yenilere sitenin dutluk olduğu zamanlardaki eğlenceyi göstermek için bir paylaşımda bulundu. Unutulan pek çok efsane hatırlandı.