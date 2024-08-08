Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri

Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
08.08.2024 - 16:29

Geçtiğimiz hafta herkesi neşelendiren tweetlerin pek çoğunda kadın kullanıcıların imzası vardı. Bakalım meşhur kısaltmalara başvurmadan kimler güldürmüş?

İyi eğlenceler 😎

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Zeka küpü...

Zeka küpü...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Neşedir ha!

Neşedir ha!
twitter.com

Ters köşe

Ters köşe
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ecdadın vizyonu!

Ecdadın vizyonu!
twitter.com

Detoksçulardan daha sağlam bir duruş.

Detoksçulardan daha sağlam bir duruş.
twitter.com

Beklenir!

Beklenir!
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Tam bir değişik!

Tam bir değişik!
twitter.com

Ya da kurumuş pizza!

Ya da kurumuş pizza!
twitter.com

Ah be Ali!

Ah be Ali!
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Haftaya görüşmek üzere 👋

Haftaya görüşmek üzere 👋
twitter.com

Bu içerikler de tam senlik 👍

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın