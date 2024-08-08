Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri
Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri
Geçtiğimiz hafta herkesi neşelendiren tweetlerin pek çoğunda kadın kullanıcıların imzası vardı. Bakalım meşhur kısaltmalara başvurmadan kimler güldürmüş?
İyi eğlenceler 😎
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Başlayalım!
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Zeka küpü...
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Neşedir ha!
Ters köşe
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Ecdadın vizyonu!
Detoksçulardan daha sağlam bir duruş.
Beklenir!
👇
👇
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Tam bir değişik!
Ya da kurumuş pizza!
Ah be Ali!
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Haftaya görüşmek üzere 👋
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