Yaşadığın İç Sıkıntısına En İyi Gelecek Şarkıyı Söylüyoruz!

Liz Lemon - Onedio Üyesi
24.04.2026 - 23:01

Zaman zaman insanın içi sebepsiz yere daralır… Sanki ruhun dar bir odada kalmış, pencereyi açmayı unutmuşsun gibi. İşte tam o anlarda doğru şarkı, adeta zihnine gizli bir çıkış kapısı açar. Hazırsan, iç sıkıntınızın frekansını ölçüyoruz ve size en iyi gelecek şarkıyı söylüyoruz!

1. Sabah uyandığında ilk his bunlardan hangisine benziyor?

2. En çok hangi ortamda daralıyorsun?

3. Şu an en çok neye ihtiyacın var?

4. Sosyal medya seni nasıl etkiliyor?

5. Sana en iyi gelen renk hangisi? Bir düşün bakalım!

6. Seni en çok ne yoruyor?

7. Kendini en iyi ne zaman hissediyorsun?

8. Son olarak müzik dinlerken ne yaparsın?

Eminem - Lose Yourself

Senin iç sıkıntın aslında bastırılmış bir enerji. İçinde ciddi bir potansiyel var ama sanki frene basılmış gibi hissediyorsun. Bu şarkı sana harekete geç diyor, çünkü sen düşündüğünden çok daha güçlüsün. Hayatında kontrolü tekrar eline alman gerekiyor ve bunu yapabilecek kapasite sende fazlasıyla var. Bu şarkıyı dinlediğinde içindeki o kıvılcım tekrar yanacak!

Adele - Someone Like You

Senin iç sıkıntın daha çok duygusal bir ağırlıktan geliyor. İçinde kapanmamış defterler, söylenmemiş cümleler var. Bu şarkı sana ağlama izni veriyor ama kontrollü bir şekilde. Çünkü bazen iyileşmek için hissetmek gerekir. Bu şarkıyı dinlerken kendinle yüzleşecek ama aynı zamanda hafifleyeceksin. Bir nevi duygusal detoks süreci seni bekliyor!

Tame Impala - Let It Happen

Senin iç sıkıntın kontrol etme isteğinden geliyor. Her şeyi düşünmek, planlamak, çözmek istiyorsun ama bu seni kilitliyor. Bu şarkı sana bırak aksın diyor. İlk başta tekrar eden yapısı bile seni biraz zorlayabilir ama tam orada bir şey kırılıyor. Kontrolü bıraktıkça rahatladığını fark edeceksin. Senin ihtiyacın olan şey çözmekten ziyade biraz olsun salmak. Bu parça tam olarak zihnindeki düğümü gevşetiyor!

Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
