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Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında Tutuklanan Fenomen İbrahim Yılmaz Tahliye Edildi

Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında Tutuklanan Fenomen İbrahim Yılmaz Tahliye Edildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.12.2024 - 15:48

İstanbul'da, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin soruşturmada tutuklanan sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz'ın ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

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İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Yılmaz'ın avukatı katıldı.

İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Yılmaz'ın avukatı katıldı.

Bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunma yapan Yılmaz içerik üreticisi olduğunu, halka mikrofon uzatarak videolar çektiğini söyledi.

Bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunma yapan Yılmaz içerik üreticisi olduğunu, halka mikrofon uzatarak videolar çektiğini söyledi.

Yılmaz, takipçi sayısı fazla olduğu için şirketlerin kendisine ulaştığını, paylaştığı videoların izlenme sayısına göre şirketlerden para kazandığını, amacının yasa dışı bahis reklamı yapmak olmadığını anlatarak, reklamlar üzerinden para kazandığını savundu.

Yılmaz, takipçi sayısı fazla olduğu için şirketlerin kendisine ulaştığını, paylaştığı videoların izlenme sayısına göre şirketlerden para kazandığını, amacının yasa dışı bahis reklamı yapmak olmadığını anlatarak, reklamlar üzerinden para kazandığını savundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Yılmaz'ın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine hükmetti. Duruşma, eksik hususların giderilmesi için ertelendi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Yılmaz'ın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine hükmetti. Duruşma, eksik hususların giderilmesi için ertelendi.

İddianameden: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca, yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla tutuklanan İbrahim Yılmaz hakkında "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan soruşturma yürütüldü. Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Yılmaz hakkında üzerine atılı suçtan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar para cezası talep ediliyor.

İddianameden: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca, yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla tutuklanan İbrahim Yılmaz hakkında "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan soruşturma yürütüldü. Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Yılmaz hakkında üzerine atılı suçtan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar para cezası talep ediliyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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