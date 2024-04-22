Yarışçı Barbara Palvin'den Makyajsız Cardi B'ye 22 Nisan'da Yabancı Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Yarışçı Barbara Palvin'den Makyajsız Cardi B'ye 22 Nisan'da Yabancı Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Syndey Sweeney, havaların ısınmasının ardından deniz ve kumun tadını çıkardı.
Hollywood'un başarılı oyuncusu Anne Hathaway, yer aldığı dergiden kareler paylaştı.
Cardi B, doğallığıyla herkesi şaşırttı!
Kourtney Kardashian da deniz ve kumun tadını çıkaranlardan!
Billie Eilish, yer alacağı festivalden kareler paylaştı.
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Barbara Palvin, kocasıyla birlikte aksiyon yolu bir yarış etkinliğine katıldı.
Bebe Rexha, konser öncesi Coachella'dan kulis fotoğrafları paylaştı.
Emma Roberts, oğluyla birlikte anne oğul saadetini gözler önüne serdi.
Kris Jenner, arkadaşıyla birlikte tekne turuna çıktı.
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