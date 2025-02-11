Yarın Okullar Tatil mi? 12 Şubat 2025 İstanbul Okullar Tatil mi, Kar Tatili Olan İller ve İlçeler Hangileri?

Türkiye genelinde Sibirya soğukları etkisini sürdürüyor. Yurdumuzun birçok kesiminde kar yağışı etkili olurken İstanbul da uzun süredir beklenen kar nihayet geldi. AKOM'un uyarısının ardından İstanbul kara teslim oldu. İstanbul'un bazı ilçelerinde 11 Şubat Salı günü eğitim öğretime bir gün ara verildi. 11 Şubat kar tatilinin ardından 12 Şubat'ta okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu.

Peki 12 Şubat kar tatili var mı, okullar tatil mi? İstanbul 12 Şubat kar tatili olacak mı?

İşte, detaylar...