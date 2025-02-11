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Yarın Okullar Tatil mi? 12 Şubat 2025 İstanbul Okullar Tatil mi, Kar Tatili Olan İller ve İlçeler Hangileri?

Yarın Okullar Tatil mi? 12 Şubat 2025 İstanbul Okullar Tatil mi, Kar Tatili Olan İller ve İlçeler Hangileri?

tatil kar yağışı İstanbul kar
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
11.02.2025 - 15:30

Türkiye genelinde Sibirya soğukları etkisini sürdürüyor. Yurdumuzun birçok kesiminde kar yağışı etkili olurken İstanbul da uzun süredir beklenen kar nihayet geldi. AKOM'un uyarısının ardından İstanbul kara teslim oldu. İstanbul'un bazı ilçelerinde 11 Şubat Salı günü eğitim öğretime bir gün ara verildi. 11 Şubat kar tatilinin ardından 12 Şubat'ta okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. 

Peki 12 Şubat kar tatili var mı, okullar tatil mi? İstanbul 12 Şubat kar tatili olacak mı?

İşte, detaylar...

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İstanbul Kar Yağışı Devam Edecek mi?

İstanbul Kar Yağışı Devam Edecek mi?

İstanbul'da Pazartesi ve Salı günleri kar yağışı etkili oldu. AKOM'un uyarılarında pazartesi ve salı günü beklenen kar yağışının çarşamba gününden itibaren kenti terk edeceği aktarılmıştı. Meteoroloji tahminlerine göre ise İstanbul'da Çarşamba günü de kar yağışı etkili olacak.

Çarşamba günü saat 12.00'ye kadar İstanbul'da kar, 12.00'den sonra ise karla karışık yağmur görülecek.

12 Şubat Okullar Tatil mi?

12 Şubat Okullar Tatil mi?

İstanbul ilçeleri başta olmak üzere 11 Şubat tarihinde bazı ilçelerde eğitime ara verildi. Megakentte etkisini artıran karın ardından bazı ilçelerde kar tatili kararı alındı. 

Buna göre 12 Şubat Çarşamba günü İstanbul'un bazı ilçelerinde kar tatilinin uzatılması bekleniyor.

İstanbul'da Yarın Okul Var mı, Okullar Tatil mi? (12 Şubat)

İstanbul'da Yarın Okul Var mı, Okullar Tatil mi? (12 Şubat)

11 Şubat günü Başakşehir, Esenyurt, Beykoz, Avcılar, Arnavutköy, Sultangazi, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Küçükçekmece ilçelerinde kar tatili yapıldı. Bu bölgelerde kar yağışının etkisini sürdürmesi bekleniyor. 

Valilik'ten 12 Şubat kar tatiline dair yapılan resmi bir açıklama bulunmuyor.

12 Şubat Hava Durumu ve Kar Yağışı Beklenen İller

12 Şubat Hava Durumu ve Kar Yağışı Beklenen İller

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) Çarşamba günü kentte kuvvetli kar yağışı olacağını aktardı. AKOM'un değerlendirmelerine göre, kar yağışı Çarşamba sabah saat 07.00 itibarıyla Avrupa Yakası'nın batı ilçelerinde (Başakşehir, Büyükçekmece, Arnavutköy, Silivri ve Çatalca) başlayacak.

Öğle saatlerinden itibaren ise Anadolu Yakası'nın doğu ilçelerinde (Şile, Kartal, Pendik ve Tuzla) yoğun kar etkili olacak.

Bu ilçelerde 12 Şubat kar tatili olabilir.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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