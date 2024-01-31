Yaratıcılığını Besleyecek 10 Kişisel Gelişim Kitabı

Walter Isaacson'ın 'Steve Jobs' biyografisi, Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un hayatını ve kariyerini detaylı bir şekilde anlatan bir eserdir. Kitap, Jobs'un yaratıcılığı, liderlik tarzı, vizyonu ve teknoloji dünyasına olan etkisi üzerinde odaklanır. Steve Jobs'un kişisel ve profesyonel yaşamındaki zorluklar, başarılar ve yenilikçi yaklaşımları, okuyuculara ilham verici bir portre sunar. Bu biyografi, iş dünyası ve teknolojiyle ilgilenenler için ilginç bir okuma ve liderlik, vizyon ve yaratıcılık konularında derinlemesine bir anlayış sağlar.