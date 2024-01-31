Yaratıcılığını Besleyecek 10 Kişisel Gelişim Kitabı
Yaratıcılığını Besleyecek 10 Kişisel Gelişim Kitabı
Okudukça zihnini açacak, yaratıcılığını körükleyecek ve belki de çevrendekilere başka şekilde bakmanı sağlayacak bir kitap arıyorsan çok doğru bir içeriktesin. Gel birlikte okudukça yaratıcılığını artıracak kitapları keşfedelim!
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1. Bilinçaltının Gücü - Joseph Murphy
2. Görme Biçimleri - John Berger
3. Düşünce Gücüyle Tedavi - Louise L. Hay
4. Sanatçının Yolu - Julia Cameron
5. Akıl Haritaları - Tony Buzan
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6. Design of Everyday Things - Don Norman
7. Steve Jobs - Walter Isaacson
8. 100 Things That Designers Should Know About People - Susan Weinschenk
9. Akıldışının Mantığı - Dan Ariely
10. Intertwingled - Peter Morville
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