Yaptırdıkları Botokslarla Başkası Olan Ünlü Erkeklerden Sonra Kıvanç Tatlıtuğ'un Doğallığına Övgüler Yağdı

Magazinin son günlerde konuşulan tek gündemi erkek ünlüler ve botoksları. Rafet El Roman ve Gökhan Özen'in botoks ile nasıl değiştiği konuşulurken Kıvanç Tatlıtuğ doğallığı ile yine adından söz ettirdi. Sosyal medyada övgü yağmuruna tutulan yakışıklı oyuncu, 'Erkek adam botoks yaptırmaz' yorumlarına neden oldu.