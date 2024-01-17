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Yaptırdıkları Botokslarla Başkası Olan Ünlü Erkeklerden Sonra Kıvanç Tatlıtuğ'un Doğallığına Övgüler Yağdı

Yaptırdıkları Botokslarla Başkası Olan Ünlü Erkeklerden Sonra Kıvanç Tatlıtuğ'un Doğallığına Övgüler Yağdı

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
17.01.2024 - 09:34

Magazinin son günlerde konuşulan tek gündemi erkek ünlüler ve botoksları. Rafet El Roman ve Gökhan Özen'in botoks ile nasıl değiştiği konuşulurken Kıvanç Tatlıtuğ doğallığı ile yine adından söz ettirdi. Sosyal medyada övgü yağmuruna tutulan yakışıklı oyuncu, 'Erkek adam botoks yaptırmaz' yorumlarına neden oldu.

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Hiçbir şey yapmasa da adından söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ, Rafet El Roman ve Gökhan Özen gibi isimlerin botoks haberlerinin ardından gündem oldu.

Hiçbir şey yapmasa da adından söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ, Rafet El Roman ve Gökhan Özen gibi isimlerin botoks haberlerinin ardından gündem oldu.

Kadın ünlülerimiz için nasıl "su götürmez güzelliği" diyorsak, Kıvanç Tatlıtuğ'un karizması ve yakışıklılığı için de söylenecek tek bir söz yok.

Kadın ünlülerimiz için nasıl "su götürmez güzelliği" diyorsak, Kıvanç Tatlıtuğ'un karizması ve yakışıklılığı için de söylenecek tek bir söz yok.

Ancak bu Tatlıtuğ'un bu havasının doğallığından geliyor olması sevenlerini ayrıca cezbetti.

Ancak bu Tatlıtuğ'un bu havasının doğallığından geliyor olması sevenlerini ayrıca cezbetti.

Sosyal medyada Tatlıtuğ'un geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programdan bol mimikli bir videosu popüler oldu.

Sosyal medyada Tatlıtuğ'un geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programdan bol mimikli bir videosu popüler oldu.

Kullanıcılardan Tatlıtuğ'un işlemsiz kaşlarına, estetiksiz dudaklarına ve botokssuz alnına övgüler yağdı.

Kullanıcılardan Tatlıtuğ'un işlemsiz kaşlarına, estetiksiz dudaklarına ve botokssuz alnına övgüler yağdı.
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İşte Tatlıtuğ'u tekrar tekrar izleyip takdir ettiğimiz o video:

O video "Gözümüz gönlümüz açılsın" notu ile paylaşıldı.

O video "Gözümüz gönlümüz açılsın" notu ile paylaşıldı.
twitter.com

Hatta "Erkek adam botoks yaptırmaz" yorumlarına da neden oldu.

Hatta "Erkek adam botoks yaptırmaz" yorumlarına da neden oldu.
twitter.com

"Çok bakamıyorum ben."

"Çok bakamıyorum ben."
twitter.com

Tatlıtuğ hem oyunculuğu hem de doğal yakışıklılığı ile hayran bıraktı.

Tatlıtuğ hem oyunculuğu hem de doğal yakışıklılığı ile hayran bıraktı.
twitter.com
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"İnşallah o da yaptırmaz. Böyle iyi gayet" diye yazdılar.

"İnşallah o da yaptırmaz. Böyle iyi gayet" diye yazdılar.
twitter.com

Tatlıtuğ'un mutlu evliliğinde eşi Başak Dizer'le ne kadar şanslı olduğunu bir kez daha hatırladık.

Tatlıtuğ'un mutlu evliliğinde eşi Başak Dizer'le ne kadar şanslı olduğunu bir kez daha hatırladık.
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Biz o kadar doğallığından konuşurken Tatlıtuğ için de estetik iddiası geldi.

Biz o kadar doğallığından konuşurken Tatlıtuğ için de estetik iddiası geldi.
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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