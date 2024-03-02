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Yaptıranın Bağımlısı Olduğu Dövmeler Hakkında Bilmediğiniz Şaşırtıcı Gerçekler!

Yaptıranın Bağımlısı Olduğu Dövmeler Hakkında Bilmediğiniz Şaşırtıcı Gerçekler!

tattoo
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
02.03.2024 - 07:02

Dövmenin diğer isimliyle 'tattoo'nun seveni de çok sevmeyeni de. 1900'lerde yaygınlaşmaya başlayan, günümüzde ise git gide daha çok tercih edilen dövmeler hakkında bilinmeyenleri sizin için araştırdık. Detaylar... 👇

Kaynak: https://www.thefactsite.com/tattoo-fa...
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1. Bugüne kadar bilinen en eski dövmeli insan derisi, Alpler'de bulunan ve tahmini olarak MÖ 3370 ile 3100 yılları arasında yaşamış olan Ötzi adlı buz adamına aittir.

1. Bugüne kadar bilinen en eski dövmeli insan derisi, Alpler'de bulunan ve tahmini olarak MÖ 3370 ile 3100 yılları arasında yaşamış olan Ötzi adlı buz adamına aittir.

Ötzi'nin vücudu, karbon mürekkebi kullanılarak yapılmış basit nokta ve çizgilerden oluşan 61 dövme taşıyordu.

2. İlk elektrikli dövme makinesi Samuel O’Reilly tarafından icat edildi ve 1891'de patenti alındı.

2. İlk elektrikli dövme makinesi Samuel O’Reilly tarafından icat edildi ve 1891'de patenti alındı.

Dövme tabancası, Edison'un elektrikli kaleminin bir türevidir; O’Reilly, iğneler ve mürekkep deposu eklediği zaman ortaya çıktı.

3. Sovyet Rusya'da, bazı mahkumlar ölüm cezasından kaçabilmek amacıyla Lenin ve Stalin'in dövmelerini yaptırırdı.

3. Sovyet Rusya'da, bazı mahkumlar ölüm cezasından kaçabilmek amacıyla Lenin ve Stalin'in dövmelerini yaptırırdı.

Bu, destek gösterisi değil, ölüm cezasına çarptırıldıklarında gardiyanların onlara ateş etmemesi için yapılırdı; çünkü ulusal liderlerinin resimlerine ateş etmek yasaktı.

4. Dünyadaki en pahalı dövme 924 bin dolar değerindedir.

4. Dünyadaki en pahalı dövme 924 bin dolar değerindedir.

Bu dövme, cilde mürekkep yerine yerleştirilmiş yarım karatlık elmaslarla yapılır.

5. Kadınlar arasında en çok dövme yapılan bölge bilek bölgesidir.

5. Kadınlar arasında en çok dövme yapılan bölge bilek bölgesidir.
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6. Erkekler arasında ise en yaygın olan bölge kol bölgesidir.

6. Erkekler arasında ise en yaygın olan bölge kol bölgesidir.

7. Dövme uyuşturma kremi acıyla başa çıkmaya yardımcı olur; ancak cilde uygulandığında dövme işlemini etkileyebilir ve tasarımın görsel sonucunu etkileyebilir çünkü cildi şişirebilir ve şeklini bozabilir.

7. Dövme uyuşturma kremi acıyla başa çıkmaya yardımcı olur; ancak cilde uygulandığında dövme işlemini etkileyebilir ve tasarımın görsel sonucunu etkileyebilir çünkü cildi şişirebilir ve şeklini bozabilir.

8. Hijyenik olmayan dövme uygulamaları frengi, hepatit B ve HIV gibi hastalıkların bulaşmasına neden olabilir.

8. Hijyenik olmayan dövme uygulamaları frengi, hepatit B ve HIV gibi hastalıkların bulaşmasına neden olabilir.

Ancak şu ana kadar bir dövme uygulaması aracılığıyla HIV'nin gerçekten bulaştığı bir vakaya rastlanmamıştır.

9. Çıraklık eğitimine başladıklarında, dövmeci olmayı hedefleyenler genellikle meyveleri kullanarak pratik yaparlar.

9. Çıraklık eğitimine başladıklarında, dövmeci olmayı hedefleyenler genellikle meyveleri kullanarak pratik yaparlar.

Üzüm, portakal ve limonlar insan derisine en yakın dokuya sahiptir.

10. İç dudak dövmelerinin iyileşmesi sadece 3 gün sürer çünkü hücrelerin hızlı yenilenmesi vardır.

10. İç dudak dövmelerinin iyileşmesi sadece 3 gün sürer çünkü hücrelerin hızlı yenilenmesi vardır.

Bu nedenle, bu dövmeler 1 ila 5 yıl içinde solup kaybolabilir.

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11. En uzun dövme oturumu rekoru 56 saat 30 dakikadır.

11. En uzun dövme oturumu rekoru 56 saat 30 dakikadır.

Sanatçı Krzysztof Barnas, 11 dövmeyi tamamladı ve her saat başına sadece 5 dakika dinlenme izni verildi.

12. Müzisyen Tommy Lee, uçakta havada dövme yaptırarak 2007'de Guinness Dünya Rekorları kitabına adını yazdırdı.

12. Müzisyen Tommy Lee, uçakta havada dövme yaptırarak 2007'de Guinness Dünya Rekorları kitabına adını yazdırdı.

13. Dünyanın en zengin dövme sanatçısı Scott Campbell'dır.

13. Dünyanın en zengin dövme sanatçısı Scott Campbell'dır.

Campbell, ilk saat için 1.000 dolar ücret alır ve sadece hafta sonları çalışır.

14. Dövme lazerle çıkarıldığında, siyah renk en kolay çıkarılan renktir çünkü daha fazla lazer dalga emer.

14. Dövme lazerle çıkarıldığında, siyah renk en kolay çıkarılan renktir çünkü daha fazla lazer dalga emer.

Yeşil ve sarı en zor çıkarılan renklerdir.

15. Gregory Paul McLaren, Guinness Dünya Rekoru'nu en çok dövmeye sahip kişi olarak elinde bulunduruyor.

15. Gregory Paul McLaren, Guinness Dünya Rekoru'nu en çok dövmeye sahip kişi olarak elinde bulunduruyor.

Vücudunun %99.9'unu kaplayan McLaren, bu kapsamda göz kapağı içlerinden, ağzının içinden ve kulaklarından bile dövmelere sahip.

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16. Bir dövme makinesi, dakikada 50 ile 3,000 kez deriyi delerek, derinin yaklaşık bir milimetre derinliğine nüfuz eder.

16. Bir dövme makinesi, dakikada 50 ile 3,000 kez deriyi delerek, derinin yaklaşık bir milimetre derinliğine nüfuz eder.

17. " Tattoo" kelimesi İngilizce dilinde en çok yanlış yazılan kelimelerden biridir.

17. " Tattoo" kelimesi İngilizce dilinde en çok yanlış yazılan kelimelerden biridir.

Genellikle 'tatoo' olarak yanlış yazılır.

18. Kadınların %58'i en az bir dövme sahibi iken, bu oran erkeklerde %41'dir.

18. Kadınların %58'i en az bir dövme sahibi iken, bu oran erkeklerde %41'dir.

Ancak, kadınlar erkeklere göre dövmelerini çıkarttırmaya iki kat daha fazla eğilim göstermektedir.

Peki siz dövme hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım 👇

Peki siz dövme hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım 👇

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