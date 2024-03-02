Yaptıranın Bağımlısı Olduğu Dövmeler Hakkında Bilmediğiniz Şaşırtıcı Gerçekler!
Yaptıranın Bağımlısı Olduğu Dövmeler Hakkında Bilmediğiniz Şaşırtıcı Gerçekler!
Kaynak: https://www.thefactsite.com/tattoo-fa...
Dövmenin diğer isimliyle 'tattoo'nun seveni de çok sevmeyeni de. 1900'lerde yaygınlaşmaya başlayan, günümüzde ise git gide daha çok tercih edilen dövmeler hakkında bilinmeyenleri sizin için araştırdık. Detaylar... 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Bugüne kadar bilinen en eski dövmeli insan derisi, Alpler'de bulunan ve tahmini olarak MÖ 3370 ile 3100 yılları arasında yaşamış olan Ötzi adlı buz adamına aittir.
2. İlk elektrikli dövme makinesi Samuel O’Reilly tarafından icat edildi ve 1891'de patenti alındı.
3. Sovyet Rusya'da, bazı mahkumlar ölüm cezasından kaçabilmek amacıyla Lenin ve Stalin'in dövmelerini yaptırırdı.
4. Dünyadaki en pahalı dövme 924 bin dolar değerindedir.
5. Kadınlar arasında en çok dövme yapılan bölge bilek bölgesidir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Erkekler arasında ise en yaygın olan bölge kol bölgesidir.
7. Dövme uyuşturma kremi acıyla başa çıkmaya yardımcı olur; ancak cilde uygulandığında dövme işlemini etkileyebilir ve tasarımın görsel sonucunu etkileyebilir çünkü cildi şişirebilir ve şeklini bozabilir.
8. Hijyenik olmayan dövme uygulamaları frengi, hepatit B ve HIV gibi hastalıkların bulaşmasına neden olabilir.
9. Çıraklık eğitimine başladıklarında, dövmeci olmayı hedefleyenler genellikle meyveleri kullanarak pratik yaparlar.
10. İç dudak dövmelerinin iyileşmesi sadece 3 gün sürer çünkü hücrelerin hızlı yenilenmesi vardır.
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. En uzun dövme oturumu rekoru 56 saat 30 dakikadır.
12. Müzisyen Tommy Lee, uçakta havada dövme yaptırarak 2007'de Guinness Dünya Rekorları kitabına adını yazdırdı.
13. Dünyanın en zengin dövme sanatçısı Scott Campbell'dır.
14. Dövme lazerle çıkarıldığında, siyah renk en kolay çıkarılan renktir çünkü daha fazla lazer dalga emer.
15. Gregory Paul McLaren, Guinness Dünya Rekoru'nu en çok dövmeye sahip kişi olarak elinde bulunduruyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
16. Bir dövme makinesi, dakikada 50 ile 3,000 kez deriyi delerek, derinin yaklaşık bir milimetre derinliğine nüfuz eder.
17. " Tattoo" kelimesi İngilizce dilinde en çok yanlış yazılan kelimelerden biridir.
18. Kadınların %58'i en az bir dövme sahibi iken, bu oran erkeklerde %41'dir.
Peki siz dövme hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda