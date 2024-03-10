Yaptıkları Davranışların Kötü Olup Olmadığını Sorgulatarak Tüm Ayarlarımızla Oynayan 15 Kişi
Yaptıkları Davranışların Kötü Olup Olmadığını Sorgulatarak Tüm Ayarlarımızla Oynayan 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AmItheAsshole/
İnsanlar bazen kendilerini haklı görüp, bazı davranışlarda bulunabilirler. Ancak daha sonra yaptıklarının doğru olup, olmadığını öğrenmek isterler. İkilemde kalan insanların paylaşımlarını sizler için derledik. Buyurun...👇
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1. "Sallantılı bir uçuşta doktor olduğunu ve endişelenmemizi söyleyen kişiye, çenesini kapatmasını söyledim."
2. "Kuzenimin düğününde yara izlerimi makyajla kapatmamı istedikleri için düğünü terk ettim."
3. "Kızımın yemeğini yediği için üvey oğluma ceza verdim."
4. "Kocam hala çalışırken emekliliğimin tadını çıkarıyorum."
5. "Kız arkadaşımın arabasıyla dalga geçtiğim halde ödünç almak istedim."
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6. "Kızıma dövmesinin berbat olduğunu söyledim."
7. "Tembel ve kaba olduğu için oğlumun kız arkadaşını evden kovdum."
8. "Kızımın doğum günü için kendi arkadaşlarımın olduğu bir organizasyon ayarladım."
9. "Arkadaşım annesinin ölümü için ağlarken annemi kaybettiğimi söyledim."
10. "Kız kardeşime gelinliği konusunda çok zevksiz olduğunu söyledim."
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11. "Evimi dağınık gördükten sonra erkek arkadaşıma bağırarak hakaret ettim."
12. "Abimin yakın zamanda ölen köpeğinin ismini bebeğime koydum."
13. "Eski kız arkadaşımla hala görüşüyorum ve ona yeni kız arkadaşımın fotoğraflarını gönderiyorum."
14. "Bize haber vermeden dedesini yemeğe çağıran kızıma ceza verdim."
15. "Kız arkadaşıma çizdiği karikatürlerin kötü olduğunu söyledim ve onları çöpe attım."
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