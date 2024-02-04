Yaptıkları Davranışların Kötü Olup Olmadığını Sorgulatarak Tüm Ayarlarımızla Oynayan 15 Kişi
Yaptıkları Davranışların Kötü Olup Olmadığını Sorgulatarak Tüm Ayarlarımızla Oynayan 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AmItheAsshole/
İnsanlar bazen kendilerini haklı görüp, bazı davranışlarda bulunabilirler. Ancak daha sonra yaptıklarının doğru olup, olmadığını öğrenmek isterler. İkilemde kalan insanların paylaşımlarını sizler için derledik. Buyurun...👇
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1. "Torunlarıma acıktıklarını söylediklerinde meyve yemelerini söyledim. Kızım bu yüzden beni azarladı."
2. "Çocuklarına davranış şeklinden dolayı kız kardeşime hakaret ettim."
3. "Çocuğumuz sakatlık geçirdiği için spora ara vermişti. Eşimin itirazlarına rağmen onu gizli gizli spora götürüyorum."
4. "Kayınvalideme düğünümüze gelmemesini, oğluyla evlendiğimi onunla evlenmediğimi söyledim."
5. "Bir anneye çocuklarımızın zeka seviyesindeki farklılıklar nedeniyle artık yakın olmadıklarını söyledim."
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6. "Üvey kız kardeşim olduğu halde kardeşim yok yazdım."
7. "Eski kocamın çocuklarımızı görmesine izin vermiyorum."
8. "Karıma 'oyunculuğa geri dönersen beni kaybedersin' dedim."
9. "Görümceme düşük yapmanın o kadar da büyütülecek bir şey olmadığını söyledim."
10. "Ev arkadaşımın köpeğinin tüylerini ondan habersiz kestim."
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11. "Erkek arkadaşıma doğum günümü arkadaşlarımla geçirmeyi planladığımı söyledim."
12. "Ailemden utandığımı onlara söyledim."
13. "Erkek arkadaşımdan sevgililer gününde benim için bir şeyler yapmasını istedim."
14. "Nişanlımın eski karısının çocuğunu düğünümde istemiyorum."
15. "Ailemin yanında kız arkadaşıma ırkçılık yapan kardeşime küfür ettim."
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