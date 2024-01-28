Yaptıkları Davranışların Kötü Olup Olmadığını Sorgulatarak Tüm Ayarlarımızla Oynayan 15 Kişi
Yaptıkları Davranışların Kötü Olup Olmadığını Sorgulatarak Tüm Ayarlarımızla Oynayan 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AmItheAsshole/
İnsanlar bazen kendilerini haklı görüp, bazı davranışlarda bulunabilirler. Ancak daha sonra yaptıklarının doğru olup, olmadığını öğrenmek isterler. İkilemde kalan insanların paylaşımlarını sizler için derledik. Buyurun...👇
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1. "Kayınvalidem bana söylemeden evini sattı ve şu an bizimle yaşamak istiyor. Bunu asla kabul etmeyeceğimi söyledim."
2. "Ailesi düğün işlerine müdahale edemesin diye yeğenimin düğün masraflarını ben karşıladım."
3. "Geçen sene lise mezuniyetimin ertesi günü annem ve erkek arkadaşı beni evden attı. Şu an annem hasta ve ona bakmak için eve dönmüyorum."
4. "Anneme üvey kardeşim yerine kedimi tercih edeceğimi söyledim."
5. "Üst kattaki komşumun rahat etmesi için evimin ısısını düşürmeyeceğim."
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6. "Kız kardeşimin düğününde beyaz uzun bir elbise giydim."
7. "Farklı bir babadan kız kardeşim var ve annem, o doğduktan sonra benimle hiç ilgilenmedi. Bu yüzden anneme beş yaşımdan beri annem olmadığını ve ona hiçbir borcum olmadığını söyledim."
8. "Arkadaşımla farklı şehirlerde yaşadığımız için sürekli görüntülü konuşuyoruz. Erkek arkadaşımla birlikte yaşadığım için onu kamera açıkken soyunmaması konusunda uyardım ama beni tersledi."
9. "Kayınvalidemin haber vermeden evime gelmesine izin vermiyorum. Artık bize aldığı hiçbir şeyi kabul etmiyorum."
10. "Annemden, aile sohbetlerinde tanıdığım ünlü kişilerin isimlerini söylemeyi bırakmasını istedim."
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11. "Komşuma kendi çocuklarına ebeveynlik yapmayan birinin ebeveynlik tavsiyesine ihtiyacım olmadığını söyledim."
12. "Kızımla hiçbir zaman yakın olamadık. Karımla boşandık ve iki yıldır kızımla görüşmedim."
13. "Üvey kızıma çocuk gibi davranmayı kesmesini söyledim."
14. "Bana evlenirken hiçbir yardımda bulunmayıp, erkek kardeşimin düğün masraflarını ödediği için aileme kızdım."
15. "Ev arkadaşıma çocuk bakıcısı istiyorsa kız kardeşinin evine gitmesi gerektiğini söyledim."
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