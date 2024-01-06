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Yaptıkları Davranışların Kötü Olup Olmadığını Sorgulatarak Tüm Ayarlarımızla Oynayan 15 Kişi

Yaptıkları Davranışların Kötü Olup Olmadığını Sorgulatarak Tüm Ayarlarımızla Oynayan 15 Kişi

Sevda Demircan
Sevda Demircan - Onedio Üyesi
06.01.2024 - 14:31

İnsanlar bazen kendilerini haklı görüp, bazı davranışlarda bulunabilirler. Ancak daha sonra yaptıklarının doğru olup, olmadığını öğrenmek isterler. İkilemde kalan insanların paylaşımlarını sizler için derledik. Buyurun...👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AmItheAsshole/
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1. "Arkadaşımın kocasını çok yediği için akşam yemeğine davet etmedim."

1. "Arkadaşımın kocasını çok yediği için akşam yemeğine davet etmedim."

2. "Bebeğim doğmak üzereydi kayınvalidem kendi evinde kendi arkadaşlarıyla baby shower düzenlemek istedi. Böyle bir şey yaparsa bebeği göremeyeceğini söyledim."

2. "Bebeğim doğmak üzereydi kayınvalidem kendi evinde kendi arkadaşlarıyla baby shower düzenlemek istedi. Böyle bir şey yaparsa bebeği göremeyeceğini söyledim."

3. "İnsanlara nişanlımla önce kendisinin birlikte olduğunu söyleyen en yakın arkadaşımı düğünüme çağırmadım."

3. "İnsanlara nişanlımla önce kendisinin birlikte olduğunu söyleyen en yakın arkadaşımı düğünüme çağırmadım."

4. "Dedem ve babaannem ismimin kız gibi olduğunu söylediğinde, onlara aptalsınız dedim."

4. "Dedem ve babaannem ismimin kız gibi olduğunu söylediğinde, onlara aptalsınız dedim."

5. "Kızım ve arkadaşlarının tatil ücretini karşıladım. Erkek arkadaşı için ödeme yapmadım. Onunla tatile gitmesini istemedim"

5. "Kızım ve arkadaşlarının tatil ücretini karşıladım. Erkek arkadaşı için ödeme yapmadım. Onunla tatile gitmesini istemedim"
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6. "Eşimin annesine oğluyla evlenmeden önceki şekilde ilişki kuramayacağını, sınırları olması gerektiğini söyledim."

6. "Eşimin annesine oğluyla evlenmeden önceki şekilde ilişki kuramayacağını, sınırları olması gerektiğini söyledim."

7. "Doğum günümde bana hediye almadığı için eşimi azarladım."

7. "Doğum günümde bana hediye almadığı için eşimi azarladım."

8. "Arkadaşım çok kötü yemekler yaptığı için evine giderken kendi yemeğimi götürüyorum."

8. "Arkadaşım çok kötü yemekler yaptığı için evine giderken kendi yemeğimi götürüyorum."

9. "Arkadaşım beni düğüne davet etmemesine rağmen bekarlığa veda partisine davet etti. Gitmeyeceğimden emin olabilir."

9. "Arkadaşım beni düğüne davet etmemesine rağmen bekarlığa veda partisine davet etti. Gitmeyeceğimden emin olabilir."

10. "Bu sene tatil yapacağım kişi annem olmasına rağmen babam ve kız arkadaşıyla tatile gittim."

10. "Bu sene tatil yapacağım kişi annem olmasına rağmen babam ve kız arkadaşıyla tatile gittim."
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11. "Kız arkadaşımdan benden önceki erkek arkadaşları mesaj atarsa, haber vermesini istedim."

11. "Kız arkadaşımdan benden önceki erkek arkadaşları mesaj atarsa, haber vermesini istedim."

12. "Kayınvalideme her zaman onun gelini olacağımı ve bunu asla değiştiremeyeceğini söyledim."

12. "Kayınvalideme her zaman onun gelini olacağımı ve bunu asla değiştiremeyeceğini söyledim."

13. "Kocamın arkadaşını davranışlarından dolayı herkesin içinde azarladım."

13. "Kocamın arkadaşını davranışlarından dolayı herkesin içinde azarladım."

14. "Erkek arkadaşımın evine aldığım yiyeceklerin parasını istedim."

14. "Erkek arkadaşımın evine aldığım yiyeceklerin parasını istedim."

15. "Misafirlerimizin yanında kız kardeşimin yeme probleminden bahsettim."

15. "Misafirlerimizin yanında kız kardeşimin yeme probleminden bahsettim."

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