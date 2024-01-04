Doğum Turizmi Açıklamalarıyla Gündemden Hiç Düşmeyen Kadın Fenomen, Dev Bebek Bezi Endüstrisine Kafa Tuttu!
Doğum Turizmi Açıklamalarıyla Gündemden Hiç Düşmeyen Kadın Fenomen, Dev Bebek Bezi Endüstrisine Kafa Tuttu!
Avustralyalı sosyal medya fenomeni Shannen Michaela, Twitter'da @ShannenPill adlı hesabında yaptığı paylaşımlarda dev bebek bezi endüstrisine kafa tuttu. Michaela'nın bebek bezi endüstrisiyle ilgili şikayetleri ve bebeklerde tuvalet eğitimi nasıl olmalı hakkında verdiği bilgiler sosyal medyada 10 milyondan fazla görüntülenme aldı. Gelin önce sosyal medya fenomeni hakkındaki gündem olan bilgilere sonra yaptığı paylaşımlara hep birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sosyal medya fenomeni Shannen Michaela, yabancı basın kaynaklarında son yıllarda adından oldukça söz ettiren bir isim. Zira Avustralyalı bu kadın sosyal medyada "doğum turizminden gelen vatandaşlık" açıklamalarıyla çok sık gündeme geliyor.
Daily Mail'in bir haberine göre, Shannen Michaela sosyal medyada "Doğum hakkı vatandaşlığı fazladan bir pasaport almanın en erişilebilir yoludur. Ailenize, çocuğunuzun geleceğine ve gelecek nesillere yapılan bir yatırımdır” açıklaması yüzünden oldukça eleştiriliyor.
Tabii bu eleştirilerin odak noktasında sırf vatandaşlık alabilmek için hamileyken Avustralya'dan Orta Amerika'ya gitmesi var. Michaela'ya göre doğum turizmi yasal bir göç şeklidir ve bu şekilde doğuştan vatandaşlık veren 31 ülke vardır.
Bu içeriğe başlamadan önce size fenomen Shannen Michaela hakkında bazı ön bilgiler vermek istedim. Ama içeriğin asıl konusu Michaela'nın dev bebek bezi endüstrisine kafa tutması.
Twitter'da @ShannenPill adlı hesabında paylaşım yapan Avustralyalı kadın, daha 10 günlük bebeğine 'tuvalet eğitimi' vermeye başladığını öne sürdü ve haftalardır kirli bir bezi temizlemek zorunda kalmadığını dile getirerek bebek bezi markalarına meydan okudu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yenidoğan bebeğine lazımlık eğitimi veren Michaela, "Aslında bebekler kendilerini kirletmek istemezler. Bu yüzden sadece onları tanımamız gerekiyor." Genç kadının bahsettiği şeye İngilizcede 'Elimination communication', kabaca Türkçeye çevirirsek eliminasyon iletişimi ya da boşaltma iletişimi deniyor.
Michaela tweetinde 1950'li yıllardaki çocuklar ile günümüz çocuklarını kıyasladı. Paylaşımında,
Michaela'nın ebeveynlere seslendiği ve tek kullanımlık bebek bezi endüstrisine kafa tuttuğu işte o sözler:
Siz fenomen Shannen Michaela'nın bebek bezi endüstrisi eleştirisine ya da bebeklere daha doğar doğmaz tuvalet eğitimi verilmesi hakkındaki açıklamalarına ne diyorsunuz? Buyrun yorumlara!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
ya bi siktirin gidin amk 10 günlük bebeğe tuvalet eğitimi vermişmiş, bebe kafasını dik tutamıyor daha amk tuvaletini mi tutacak?
:))))
ya amk 3-5 milyon takipçisi olan herkes her boku bilen her boktan anlayan uzmanlar kesiliyo başımıza. bebek bezi endüstrisinin başındakiler de toplanıp tartı... Devamını Gör
3 kuruşluk aklı olmayanlar 5 kuruşluk akıl dağıtmaya çalışıyorlar ya acayip ayar oluyorum... Takipçi kasmak günden olmak için yapmayacakları soytarılık yo... Devamını Gör