Doğum Turizmi Açıklamalarıyla Gündemden Hiç Düşmeyen Kadın Fenomen, Dev Bebek Bezi Endüstrisine Kafa Tuttu!

'Big Nappy 82 milyar dolarlık bir endüstridir ve bu tek kullanımlık bebek bezi şirketleri, ürünlerini mümkün olduğunca uzun süre kullanmanızı istiyor. Her yıl 30 milyar tek kullanımlık çocuk bezi çöplüklere atılıyor. Bu bezler 250-500 yıl içinde bozulan plastik maddeden üretiliyor. Bu da şimdiye kadar üretilmiş her tek kullanımlık bebek bezinin bugün hâlâ var olduğu anlamına gelir! EC (boşaltma ya da tuvalet iletişimi) yapmak düşündüğünüz kadar zaman almıyor. Oğlumuzu tuvaletin/ lazımlığın üzerinde tutuyoruz ve bir dakika kadar sonra tuvaletini yapıyor. Bu da bebek bezini değiştirmek için harcayacağınız zamanla aynı.'