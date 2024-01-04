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Doğum Turizmi Açıklamalarıyla Gündemden Hiç Düşmeyen Kadın Fenomen, Dev Bebek Bezi Endüstrisine Kafa Tuttu!

Doğum Turizmi Açıklamalarıyla Gündemden Hiç Düşmeyen Kadın Fenomen, Dev Bebek Bezi Endüstrisine Kafa Tuttu!

Sosyal Medya Avustralya Bebek
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
04.01.2024 - 11:50

Avustralyalı sosyal medya fenomeni Shannen Michaela, Twitter'da @ShannenPill adlı hesabında yaptığı paylaşımlarda dev bebek bezi endüstrisine kafa tuttu. Michaela'nın bebek bezi endüstrisiyle ilgili şikayetleri ve bebeklerde tuvalet eğitimi nasıl olmalı hakkında verdiği bilgiler sosyal medyada 10 milyondan fazla görüntülenme aldı. Gelin önce sosyal medya fenomeni hakkındaki gündem olan bilgilere sonra yaptığı paylaşımlara hep birlikte bakalım.

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Sosyal medya fenomeni Shannen Michaela, yabancı basın kaynaklarında son yıllarda adından oldukça söz ettiren bir isim. Zira Avustralyalı bu kadın sosyal medyada "doğum turizminden gelen vatandaşlık" açıklamalarıyla çok sık gündeme geliyor.

Sosyal medya fenomeni Shannen Michaela, yabancı basın kaynaklarında son yıllarda adından oldukça söz ettiren bir isim. Zira Avustralyalı bu kadın sosyal medyada "doğum turizminden gelen vatandaşlık" açıklamalarıyla çok sık gündeme geliyor.

Daily Mail'in bir haberine göre, Shannen Michaela sosyal medyada "Doğum hakkı vatandaşlığı fazladan bir pasaport almanın en erişilebilir yoludur. Ailenize, çocuğunuzun geleceğine ve gelecek nesillere yapılan bir yatırımdır” açıklaması yüzünden oldukça eleştiriliyor.

Daily Mail'in bir haberine göre, Shannen Michaela sosyal medyada "Doğum hakkı vatandaşlığı fazladan bir pasaport almanın en erişilebilir yoludur. Ailenize, çocuğunuzun geleceğine ve gelecek nesillere yapılan bir yatırımdır” açıklaması yüzünden oldukça eleştiriliyor.

Tabii bu eleştirilerin odak noktasında sırf vatandaşlık alabilmek için hamileyken Avustralya'dan Orta Amerika'ya gitmesi var. Michaela'ya göre doğum turizmi yasal bir göç şeklidir ve bu şekilde doğuştan vatandaşlık veren 31 ülke vardır.

Tabii bu eleştirilerin odak noktasında sırf vatandaşlık alabilmek için hamileyken Avustralya'dan Orta Amerika'ya gitmesi var. Michaela'ya göre doğum turizmi yasal bir göç şeklidir ve bu şekilde doğuştan vatandaşlık veren 31 ülke vardır.

Bu içeriğe başlamadan önce size fenomen Shannen Michaela hakkında bazı ön bilgiler vermek istedim. Ama içeriğin asıl konusu Michaela'nın dev bebek bezi endüstrisine kafa tutması.

Bu içeriğe başlamadan önce size fenomen Shannen Michaela hakkında bazı ön bilgiler vermek istedim. Ama içeriğin asıl konusu Michaela'nın dev bebek bezi endüstrisine kafa tutması.

Twitter'da @ShannenPill adlı hesabında paylaşım yapan Avustralyalı kadın, daha 10 günlük bebeğine 'tuvalet eğitimi' vermeye başladığını öne sürdü ve haftalardır kirli bir bezi temizlemek zorunda kalmadığını dile getirerek bebek bezi markalarına meydan okudu.

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Yenidoğan bebeğine lazımlık eğitimi veren Michaela, "Aslında bebekler kendilerini kirletmek istemezler. Bu yüzden sadece onları tanımamız gerekiyor." Genç kadının bahsettiği şeye İngilizcede 'Elimination communication', kabaca Türkçeye çevirirsek eliminasyon iletişimi ya da boşaltma iletişimi deniyor.

Yenidoğan bebeğine lazımlık eğitimi veren Michaela, "Aslında bebekler kendilerini kirletmek istemezler. Bu yüzden sadece onları tanımamız gerekiyor." Genç kadının bahsettiği şeye İngilizcede 'Elimination communication', kabaca Türkçeye çevirirsek eliminasyon iletişimi ya da boşaltma iletişimi deniyor.
twitter.com

Michaela tweetinde 1950'li yıllardaki çocuklar ile günümüz çocuklarını kıyasladı. Paylaşımında,

Michaela tweetinde 1950'li yıllardaki çocuklar ile günümüz çocuklarını kıyasladı. Paylaşımında,
twitter.com

'1950'lerdeki çocukların yaklaşık yüzde 100'ü çocuk bezi giyiyordu ve yüzde 95'i 18 ay lazımlık eğitimi alıyordu. Bugün çocukların yüzde 90'ından fazlası tek kullanımlık çocuk bezi giyiyor ve sadece yüzde 10'u 18 aya kadar lazımlık eğitimi alıyor. Lazımlık eğitimi için ortalama yaş şu anda 30 ay' ifadelerini kullandı.

Michaela'nın ebeveynlere seslendiği ve tek kullanımlık bebek bezi endüstrisine kafa tuttuğu işte o sözler:

Michaela'nın ebeveynlere seslendiği ve tek kullanımlık bebek bezi endüstrisine kafa tuttuğu işte o sözler:
twitter.com

'Big Nappy 82 milyar dolarlık bir endüstridir ve bu tek kullanımlık bebek bezi şirketleri, ürünlerini mümkün olduğunca uzun süre kullanmanızı istiyor. Her yıl 30 milyar tek kullanımlık çocuk bezi çöplüklere atılıyor. Bu bezler 250-500 yıl içinde bozulan plastik maddeden üretiliyor. Bu da şimdiye kadar üretilmiş her tek kullanımlık bebek bezinin bugün hâlâ var olduğu anlamına gelir! EC (boşaltma ya da tuvalet iletişimi) yapmak düşündüğünüz kadar zaman almıyor. Oğlumuzu tuvaletin/ lazımlığın üzerinde tutuyoruz ve bir dakika kadar sonra tuvaletini yapıyor. Bu da bebek bezini değiştirmek için harcayacağınız zamanla aynı.'

Siz fenomen Shannen Michaela'nın bebek bezi endüstrisi eleştirisine ya da bebeklere daha doğar doğmaz tuvalet eğitimi verilmesi hakkındaki açıklamalarına ne diyorsunuz? Buyrun yorumlara!

Siz fenomen Shannen Michaela'nın bebek bezi endüstrisi eleştirisine ya da bebeklere daha doğar doğmaz tuvalet eğitimi verilmesi hakkındaki açıklamalarına ne diyorsunuz? Buyrun yorumlara!

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mamamia

ya bi siktirin gidin amk 10 günlük bebeğe tuvalet eğitimi vermişmiş, bebe kafasını dik tutamıyor daha amk tuvaletini mi tutacak?

moonlight

:))))

haşikio

ya amk 3-5 milyon takipçisi olan herkes her boku bilen her boktan anlayan uzmanlar kesiliyo başımıza. bebek bezi endüstrisinin başındakiler de toplanıp tartı... Devamını Gör

mugobiz

3 kuruşluk aklı olmayanlar 5 kuruşluk akıl dağıtmaya çalışıyorlar ya acayip ayar oluyorum... Takipçi kasmak günden olmak için yapmayacakları soytarılık yo... Devamını Gör