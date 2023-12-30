Yaptıkları Davranışların Kötü Olup Olmadığını Sorgulatarak Tüm Ayarlarımızla Oynayan 15 Kişi
Yaptıkları Davranışların Kötü Olup Olmadığını Sorgulatarak Tüm Ayarlarımızla Oynayan 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AmItheAsshole/
İnsanlar bazen kendilerini haklı görüp, bazı davranışlarda bulunabilirler. Ancak daha sonra yaptıklarının doğru olup, olmadığını öğrenmek isterler. İkilemde kalan insanların paylaşımlarını sizler için derledik. Buyurun...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. "Üvey annem öldüğünde babama bu kadar üzülerek şov yaptığını söyledim."
2. "Otistik kız kardeşime ev sahipliği yapmak çok zor olduğu için 18'inci yaş günü yemeğimi iptal ettim."
3. "Kayınvalidem tüm masrafı karşılamasına rağmen düğünümü ikinci kez iptal ettim."
4. "Babamın kız arkadaşına hakaret ettim ve ona hayatımızdan çıkmasını söyledim."
5. "Gelinime fakir olmasının benim sorunum olmadığını söyledim."
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. "Babama 'üvey kızının ölmesi umurumda değil' dedim."
7. "Bütün hafta sonunu bana hakaret ederek geçiren erkek arkadaşıma yalnız olmasının nedeninin kendisi olduğunu söyledim."
8. "Kayınvalidemin çocuklarımı sadece benim gözetimimde görmesine izin veriyorum."
9. "Kocamdan yılbaşında ailesini ziyaret etmek yerine benimle kalmasını istedim."
10. "Kız kardeşimin düğünüme gelmesine engel oldum."
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. "Erkek arkadaşımın bana aldığı hediyeleri beğenmiyorum ve bunu belli ediyorum."
12. "Arkadaşımın bana aldığı biletin parasını ödemedim."
13. "Erkek arkadaşımın en yakın arkadaşını sevmediğim için aralarını bozdum."
14. "Kız kardeşime mezuniyetime gelmemesini söyledim."
15. "Erkek arkadaşımla ayrıldıktan sonra evden taşınmasına rağmen kira kontratı bitene kadar kiraya ortak olmasını istedim."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda