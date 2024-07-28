Yapay Zekayla Yapılmış Mercimek Köftesinden Annesini Doktor Gibi Kullanana Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Yapay Zekayla Yapılmış Mercimek Köftesinden Annesini Doktor Gibi Kullanana Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Yine koskoca bir haftayı geride bıraktık. Bakalım haftanın son gününde kimlerin tweetlerine gülmüşüz?
Keyifli Okumalar 🚀
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1. Başlayalım 🙌
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2. Böyle net olacaksın 👌
3. Ünlüler dünyasında bu ilk değil...
4. Alık demeyelim yine de.
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6. Kedi eğitimi dediğin;
7. Okurken tansiyonum düştü.
8. 👇
10. 🤧
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11. Hayatımda duyduğum en doğru tespit.
12. İyi, kısır gibi kaosa dönüşmeden düzgün olanı geldi.
13. 👇
14. Yarın görüşürüz 👋
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