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Yapay Zekayla Yapılmış Mercimek Köftesinden Annesini Doktor Gibi Kullanana Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Yapay Zekayla Yapılmış Mercimek Köftesinden Annesini Doktor Gibi Kullanana Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Penny
Penny - Onedio Üyesi
28.07.2024 - 17:18

Yine koskoca bir haftayı geride bıraktık. Bakalım haftanın son gününde kimlerin tweetlerine gülmüşüz?

Keyifli Okumalar 🚀

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1. Başlayalım 🙌

1. Başlayalım 🙌
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2. Böyle net olacaksın 👌

2. Böyle net olacaksın 👌
twitter.com

3. Ünlüler dünyasında bu ilk değil...

3. Ünlüler dünyasında bu ilk değil...
twitter.com

4. Alık demeyelim yine de.

4. Alık demeyelim yine de.
twitter.com

5. 👇

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6. Kedi eğitimi dediğin;

6. Kedi eğitimi dediğin;
twitter.com

7. Okurken tansiyonum düştü.

7. Okurken tansiyonum düştü.
twitter.com

8. 👇

8. 👇
twitter.com

9. Konuyu sonsuza kadar kapatan o tespit;

10. 🤧

10. 🤧
twitter.com
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11. Hayatımda duyduğum en doğru tespit.

11. Hayatımda duyduğum en doğru tespit.
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12. İyi, kısır gibi kaosa dönüşmeden düzgün olanı geldi.

12. İyi, kısır gibi kaosa dönüşmeden düzgün olanı geldi.
twitter.com

13. 👇

13. 👇
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14. Yarın görüşürüz 👋

14. Yarın görüşürüz 👋
twitter.com

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