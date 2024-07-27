Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Kaş Bıyık Almanın Yarattığı Özgüvenden Kenan Doğulu’nun Valizine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Kaş Bıyık Almanın Yarattığı Özgüvenden Kenan Doğulu’nun Valizine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
27.07.2024 - 17:48

Bakalım bu güzel Cumartesi gününde Twitter’ın nabzını kimler tutmuş, viral olmanın tadını kimler çıkarmış?

İyi eğlenceler 🚀

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Hazırsanız başlayalım!

Hazırsanız başlayalım!
twitter.com

Kapıda vize sonrası biz 👇

Kapıda vize sonrası biz 👇
twitter.com

Yaratıcı? 👇

Yaratıcı? 👇
twitter.com

İstek değil, ihtiyaç!

Bu ikilinin aşkı 👇

Bu ikilinin aşkı 👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bi’ de TikTok olanı var 👇

Bi’ de TikTok olanı var 👇
twitter.com

Bizim tatil valizleri 💅 💅 💅

Bu olay…

Bu olay…
twitter.com

Kızlar dikkat ⚠️

Kızlar dikkat ⚠️
twitter.com

Dedem..

Dedem..
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Yarın görüşmek üzere 👋🏻

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın