Kaş Bıyık Almanın Yarattığı Özgüvenden Kenan Doğulu’nun Valizine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Kaş Bıyık Almanın Yarattığı Özgüvenden Kenan Doğulu’nun Valizine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım bu güzel Cumartesi gününde Twitter’ın nabzını kimler tutmuş, viral olmanın tadını kimler çıkarmış?
İyi eğlenceler 🚀
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Hazırsanız başlayalım!
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Kapıda vize sonrası biz 👇
Yaratıcı? 👇
Bu ikilinin aşkı 👇
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Bi’ de TikTok olanı var 👇
Bu olay…
Kızlar dikkat ⚠️
Dedem..
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