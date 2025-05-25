Yapay Zekaya Sorduk: Avrupa Birliği Çöküşün veya Dağılmanın Eşiğinde mi?
Bir zamanlar barışın, refahın ve bütünleşmenin simgesi olan Avrupa Birliği, bugünlerde çatırdıyor olabilir mi? Brexit’in ardından yaşanan şok dalgası henüz tam olarak atlatılamamışken, artan milliyetçilik, göçmen krizleri, enerji savaşları ve ekonomik eşitsizlikler Avrupa’yı adeta test ediyor. Almanya-Fransa eksenindeki liderlik bocalamaları, Doğu Avrupa’daki otoriterleşme eğilimleri ve halkın artan AB karşıtı söylemlere yönelmesi, birlikte daha güçlüyüz mottosunu sorgulatır hale getirdi. Avrupa Birliği içinde artık herkes aynı gemide olduğunu hissetmiyor çünkü bu gemi kimine göre bir yelkenli, kimine göre bir batık. Yapay zekaya tüm detayları sorduk! Haydi birlikte bakalım.
Brexit’in yankıları hala sürüyor.
Doğu ve Batı Avrupa arasındaki çatlak derinleşiyor.
Ekonomik uyum giderek zorlaşıyor.
Göç krizleri, birliği test ediyor.
Enerji krizi ve Rusya gerilimi büyüyor.
Popülizmin yükselişi ve AB karşıtı dalgalar.
Dijitalleşmede geri kalma ve küresel rekabet.
Birlik devam eder mi yoksa dağılır mı?
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