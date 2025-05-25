Yapay Zekaya Sorduk: Avrupa Birliği Çöküşün veya Dağılmanın Eşiğinde mi?

Birleşik Krallık’ın AB’den çıkması sadece bir üye kaybı değil, aynı zamanda psikolojik bir kırılma noktasıydı. Brexit, AB’nin yenilmez birlik algısını yerle bir etti ve diğer ülkelerde de çıkmak mümkünmüş demek düşüncesini tetikledi. Özellikle İtalya ve Polonya’da bu yönde halk desteği zaman zaman yükseliyor. Ayrıca İngiltere sonrası AB, küresel politikadaki ağırlığını ciddi şekilde kaybetti. NATO ve G7 gibi platformlarda artık daha düşük bir profil çiziyor. Üstelik Brexit’in ekonomik etkileri hala tamamen bertaraf edilebilmiş değil. Özellikle Kuzey İrlanda’da siyasi tansiyon düşmüş değil. Bu durum, AB içinde bir domino etkisi yaratabilecek potansiyele sahip.