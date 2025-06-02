Yapay Zekâ Çağında Öğretmen Olmak: Derinleşmeden Olmaz

-İstanbul’da doğdum, üniversiteye kadar bu şehirde yaşadıktan sonra 1998 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalında eğitim almak için Ankara’ya geldim ve o günden beri buradayım. Yüksek lisans ve doktora eğitimimi aynı üniversitede tamamladım; bu süreçte Florida Üniversitesi’nde Türkçe okutmanı olarak görev yaptım. Bugüne kadar Millî Eğitim Bakanlığı ve çeşitli özel okullarla öğretmen eğitimi ve yabancı dil eğitimi alanlarında projeler yürüttüm, bazıları hala devam ediyor. Bunun yanı sıra Türkiye Zekâ Vakfı’yla birlikte Yes Box projesi kapsamında çocuklara dili sevdirecek yaratıcı çalışmalara katkıda bulunuyorum.

Kitaplarım arasında öğretmen ve ebeveynlere yönelik “D-e-r-i-n-l-e-ş”, “50 Soruda Dil Öğrenme”, “Çocuğum İngilizce Öğreniyor” ve “Yeni Nesil Dil Öğrenme”; çocuklar içinse “Yabancı Dil Perisi” gibi dil öğrenme sürecini anlamaya ve kolaylaştırmaya yönelik eserler yer alıyor.

+Yapay zekâ son yıllarda eğitimin merkezine yerleşti. Sizce tam da bu dönemde, öğretmenliğe dair böyle bir kitap yazmak neden önemliydi?

-Değişime artık yetişemediğimiz bir çağdayız. Düşünsenize; insanların birkaç dakikalık videolara bile sabır gösteremediği bir zamanda, öğretmenler sınıflarda onlarca öğrencinin dikkatini derse çekmeye, onları sürece katmaya çalışıyor. Bu hiç kolay değil ve her geçen gün daha da zorlaşıyor. Öğretmenler de doğal olarak bu hızlı dönüşümün tam merkezinde kalıyor.

Bugün eğitim dünyasında sıkça konuşulan başlıklar belli: teknoloji, yapay zekâ, sınav sistemleri… Ama tüm bu tartışmalar arasında öğretmenlerin kendi mesleklerine içten ve derinlemesine bakabilecekleri alanlar ne yazık ki çok sınırlı. Oysa belki de asıl ihtiyacımız bu gibi geliyor bana. Durup kendine bakabilen, mesleğini anlamla yeniden kurabilen öğretmenler. Çünkü ancak bu tür bir içsel derinleşme, öğrencilerin derse aktif ve anlamlı katılımını da beraberinde getirebilir. Öte yandan derinleşemeyen öğretmen, değişimin rüzgarlarında kolayca savruluyor. Ben de bu kitapla, öğretmen zekâsının, sezgisinin ve kalbinin bugün her zamankinden daha kıymetli olduğunu hatırlatmak istedim. Çünkü öğretmenlik yalnızca bir müfredatı takip etmek değil; değerlerle, cesaretle, merakla ve anlamla beslenen bir yolculuk. Ve bugün her öğretmenin kendine şu soruyu sorması gerekiyor:

“Kendi rotamı kendim çizebiliyor muyum?”