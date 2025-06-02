Yapay Zekâ Çağında Öğretmen Olmak: Derinleşmeden Olmaz
Yapay zekâ çağının dönüştürücü rüzgarları arasında, öğretmenlik mesleği de köklü bir değişimin eşiğinde duruyor. İşte tam da bu noktada, Prof. Dr. Cem Balçıkanlı'nın 'Yapay Zekâ Çağında Öğretmen Olmak: Derinleşmeden Olmaz' başlıklı söyleşisi, bir fener gibi yolumuzu aydınlatıyor. Bu söyleşi, öğretmenliğin sadece bir meslek olmadığını, aynı zamanda ruhsal bir arayış, bir yaşam yolculuğu olabileceğini fısıldıyor kulağımıza. Balçıkanlı, 'Derinleş' isimli kitabıyla, öğretmenleri kendi eğitim felsefelerinin engin denizinde bir keşfe çıkmaya, mesleklerinin derinliklerine inmeye davet ediyor. Bu, sadece bir kitap değil, aynı zamanda bir dost eli, içsel bir dönüşümün kapılarını aralayan sihirli bir anahtar.
Öğretmenlik yalnızca bir meslek değil, bir yaşam yolculuğu olabilir mi?
+ Bir süredir Onedio’da "Eğitimin Kapıları" köşesinde eğitimle ilgili yazılar yazıyorsunuz. Öncelikle sizi biraz daha yakından tanımak isteriz. Kendinizi nasıl tanıtırsınız?
+“Derinleş” öğretmenlere yazılmış gibi dursa da başka kimler için bir yol arkadaşı olabilir?
+Eğitimde dış baskılar çok yoğun. Devlet okulları, özel okullar, performans sistemleri... Bu şartlarda iç sesini dinleyen bir öğretmenin farkı ne olur sizce?
+Biraz da kitabın yapısına bakalım. “Derinleş”i okuyanları nasıl bir yolculuk bekliyor?
+Bir öğretmen bu kitabı kapattığında sizce zihninde hangi cümle kalmalı?
+Son söz ne olur?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!