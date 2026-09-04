Yanlışlıkla Gönderilen Maili Geri Alma Devri Başladı: Gmail’de Hayat Kurtaran Gizli Ayar!

Yanlışlıkla giden bir mailin arkasından bakakaldığınız olmuştur. Henüz üzerinde deneme yaptığınız, göndermeye hazır olmadığınız bir maili yanlışlıkla gönderebilirsiniz. Gönderdiyseniz de geçmiş olsun, üstüne bir bardak soğuk su içebilirsiniz!

Derdik ama neyse ki Google sonunda bu işi çözdü. 'Yanlışlıkla giden maile bakakalmak eskide kaldı.' diye duyuran Google, yanlışlıkla giden bir mailin nasıl geri alınacağını anlattı.