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Yanlışlıkla Gönderilen Maili Geri Alma Devri Başladı: Gmail’de Hayat Kurtaran Gizli Ayar!

Yanlışlıkla Gönderilen Maili Geri Alma Devri Başladı: Gmail’de Hayat Kurtaran Gizli Ayar!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
04.09.2026 - 14:44
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Yanlışlıkla giden bir mailin arkasından bakakaldığınız olmuştur. Henüz üzerinde deneme yaptığınız, göndermeye hazır olmadığınız bir maili yanlışlıkla gönderebilirsiniz. Gönderdiyseniz de geçmiş olsun, üstüne bir bardak soğuk su içebilirsiniz! 

Derdik ama neyse ki Google sonunda bu işi çözdü. 'Yanlışlıkla giden maile bakakalmak eskide kaldı.' diye duyuran Google, yanlışlıkla giden bir mailin nasıl geri alınacağını anlattı.

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Hepimiz en az bir kez giden bir mailin ardından pişmanlık yaşamışızdır.

Hepimiz en az bir kez giden bir mailin ardından pişmanlık yaşamışızdır.

Bazı sosyal medya platformlarında attığınız mesajları sonradan düzenleyebiliyorsunuz. Bu sayede yanlış yazdığınız bir kelimeyi ya da yanlış anlaşılacağını düşündüğünüz bir ifadeyi değiştirebiliyorsunuz. Fakat özellikle iş akışında kullanılan maillerde bugüne kadar böyle bir özellik yoktu. Yöneticinize, iş arkadaşınıza henüz tam olarak hazırlamadığınız bir maili yanlışlıkla gönderdiyseniz, vay halinize deyip geçiyorduk.

Artık bu dönem eskide kaldı.

Google, yanlışlıkla gönderilen maillerin geri alınmasını sağlayan özelliğini duyurdu. Bu özelliğe göre, mailiniz gittikten sonra gönderimini iptal edip geri alabiliyorsunuz. 

5, 10, 20 veya 30 saniye içerisinde gönderdiğiniz mailleri geri alabilirsiniz.

Peki gönderilen mail nasıl geri alınır?

Peki gönderilen mail nasıl geri alınır?
twitter.com

Google'ın duyurduğuna göre, gönderilen maili geri almak için 'Göndermeyi Geri Al' süresini ayarlardan 5, 10, 20 veya 30 saniyeye çıkarmanız gerekiyor.

Tek yapmanız gereken bu!

Artık yanlışlıkla gönderdiğiniz mailleri dert etmenize gerek yok. Tabii 31. saniyede yanlışlıkla gönderdiğinizi fark etmediyseniz...

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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