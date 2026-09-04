Yanlışlıkla Gönderilen Maili Geri Alma Devri Başladı: Gmail’de Hayat Kurtaran Gizli Ayar!
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Yanlışlıkla giden bir mailin arkasından bakakaldığınız olmuştur. Henüz üzerinde deneme yaptığınız, göndermeye hazır olmadığınız bir maili yanlışlıkla gönderebilirsiniz. Gönderdiyseniz de geçmiş olsun, üstüne bir bardak soğuk su içebilirsiniz!
Derdik ama neyse ki Google sonunda bu işi çözdü. 'Yanlışlıkla giden maile bakakalmak eskide kaldı.' diye duyuran Google, yanlışlıkla giden bir mailin nasıl geri alınacağını anlattı.
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Hepimiz en az bir kez giden bir mailin ardından pişmanlık yaşamışızdır.
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Peki gönderilen mail nasıl geri alınır?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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