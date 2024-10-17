"Yanına Yanına Al Beni Yanına": Ünlü Şarkıcı Serenay Sarıkaya'yla Aynı Dizide Oynayacak!
"Yanına Yanına Al Beni Yanına": Ünlü Şarkıcı Serenay Sarıkaya'yla Aynı Dizide Oynayacak!
Kaynak: https://x.com/birsenaltuntas1/status/...
Başrolünde Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı Netflix'in sevilen dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti'ye efsane bir isim katıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü şarkıcı Sarıkaya ile birlikte oynayacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başrolünde Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı Kimler Geldi Kimler Geçti, 2. ve 3. sezon onayını almayı başarmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hatta sevenlerine güzel haber verelim. Dizi ekibi, ikinci sezon çekimleri biter bitmez üçüncü sezonu çekmeye başladı bile!
Dahası dizinin yeni sezonuna ünlü şarkıcı Edis de dahil oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Edis, Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin 3. sezonunda da rol alıyor.
Edis'i ilk sezonda Leyla'nın bekarlığa vedasında izlemiştik! Bakalım yeni sezonda bizleri neler bekliyor? Siz bu haber hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın