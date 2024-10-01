Kimler Geldi Kimler Geçti İçin Amerika'ya Giden Serenay Sarıkaya, Kovboy Tarzıyla Senaryoyu Merak Ettirdi!

Netflix'in sevilen yerli yapımlarından biri olan Kimler Geldi Kimler Geçti, henüz yalnızca ilk sezonu yayınlanmasına rağmen 3. sezon onayını almayı başarmıştı. 2. sezon çekimlerinin tamamlanmasının ardından 3. sezon çekimlerine başlanan dizide, Serenay Sarıkaya'nın Amerika'dan yaptığı paylaşım heyecan yarattı.