Kimler Geldi Kimler Geçti İçin Amerika'ya Giden Serenay Sarıkaya, Kovboy Tarzıyla Senaryoyu Merak Ettirdi!
Kimler Geldi Kimler Geçti İçin Amerika'ya Giden Serenay Sarıkaya, Kovboy Tarzıyla Senaryoyu Merak Ettirdi!
Netflix'in sevilen yerli yapımlarından biri olan Kimler Geldi Kimler Geçti, henüz yalnızca ilk sezonu yayınlanmasına rağmen 3. sezon onayını almayı başarmıştı. 2. sezon çekimlerinin tamamlanmasının ardından 3. sezon çekimlerine başlanan dizide, Serenay Sarıkaya'nın Amerika'dan yaptığı paylaşım heyecan yarattı.
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Netflix'in sevilen yapımı Kimler Geldi Kimler Geçti, ilk sezonuyla büyük beğeni toplamasının ardından 2. ve 3. sezon onayını almayı başarmıştı.
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Muhteşem kadrosuyla büyük ilgi çeken dizinin ikinci sezonunun 2025'te izleyiciyle buluşacağı duyurulmuştu.
Yayınlanma konusunda bekletseler bile çekim konusunda oldukça hızlı olan dizi ekibi, ikinci sezon çekimleri biter bitmez üçüncü sezonu çekmeye başladı bile!
Üstelik çekimlerin Amerika'da yapıldığını Serenay Sarıkaya aracılığıyla öğrenmiş olduk! Güzel oyuncunun kovboy tarzıyla yaptığı bu paylaşım dizinin senaryosuyla ilgili mi bilemiyoruz ama bizi neler beklediğini fazlasıyla merak ediyoruz.
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