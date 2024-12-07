Yanı Başımızdaki Ülke Gürcistan’ın Gittikçe Değerlenen Para Birimi Lari Hakkında 11 Bilgi

Lari kelimesi Gürcücede hazine ve mülk anlamına gelir. Paranın maddi bir değer taşıdığını simgelemesinin yanı sıra ülkenin ekonomik açıdan refah bir seviyede olduğunu da gösterir. Lari ismi seçilerek ulusal kimlik güçlendirilmek istenmiş ve güçlü bir ekonomik duruş segilenmiştir.