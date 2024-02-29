Yan Oda Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Yan Oda Dizisi Ne Zaman Başlıyor?
Yan Oda Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Yan Oda Dizisi Ne Zaman Başlıyor?
Star TV ekranlarının yeni dizisi Yan Oda, sosyal medyada ses getirmeye devam ediyor. Afişinden güçlü oyuncu kadrosuna, senaryosundan yayın tarihine sık sık gündeme gelen dizi için geri sayım başladı. Reyting rekortmeni Yalı Çapkını'nın senaristi Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yan Oda'nın heyecanı seyirciyi sardı. Peki, Yan Oda dizisinin konusu nedir? Yan Oda dizisinin oyuncuları kimlerdir?
İşte, Yan Oda dizisi hakkında bilmeniz gerekenler...
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Star TV ekranlarının sosyal medyada büyük ilgi toplayan yapımı Yan Oda'nın başrollerinde Şevval Sam, Caner Cindoruk, Melek Baykal ve Nazan Kesal gibi birbirinden usta isimler rol alıyor.
Yan Oda Dizinin Konusu Nedir?
Yan Oda Dizisinin Oyuncuları Kimlerdir?
Yan Oda Dizisi Uyarlama mı, Gerçek Hikaye mi?
Yan Oda Dizisi Ne Zaman Başlıyor?
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İşte, Yan Oda Dizisinin 1. Bölüm Fragmanı
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