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Yan Oda Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Yan Oda Dizisi Ne Zaman Başlıyor?

Yan Oda Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Yan Oda Dizisi Ne Zaman Başlıyor?

Star tv dizi
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
29.02.2024 - 23:30 Son Güncelleme: 29.02.2024 - 23:32

Star TV ekranlarının yeni dizisi Yan Oda, sosyal medyada ses getirmeye devam ediyor. Afişinden güçlü oyuncu kadrosuna, senaryosundan yayın tarihine sık sık gündeme gelen dizi için geri sayım başladı. Reyting rekortmeni Yalı Çapkını'nın senaristi Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yan Oda'nın heyecanı seyirciyi sardı. Peki, Yan Oda dizisinin konusu nedir? Yan Oda dizisinin oyuncuları kimlerdir? 

İşte, Yan Oda dizisi hakkında bilmeniz gerekenler...

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Star TV ekranlarının sosyal medyada büyük ilgi toplayan yapımı Yan Oda'nın başrollerinde Şevval Sam, Caner Cindoruk, Melek Baykal ve Nazan Kesal gibi birbirinden usta isimler rol alıyor.

Star TV ekranlarının sosyal medyada büyük ilgi toplayan yapımı Yan Oda'nın başrollerinde Şevval Sam, Caner Cindoruk, Melek Baykal ve Nazan Kesal gibi birbirinden usta isimler rol alıyor.

Yapımcılığını Onur Güvenatam'ın üstlendiği Yan Oda dizisinin yönetmen koltuğunda ise Çağrı Vila Lostuvalı oturuyor. 

Peki, Yan Oda dizisinin konusu nedir? 👇

Yan Oda Dizinin Konusu Nedir?

Yan Oda Dizinin Konusu Nedir?

Yan Oda dizisi, Sevgi ve Fikret'in ikinci baharını yaşama heyecanıyla attıkları imzadan sonra iki ailenin değişen dünyasını ele alıyor... 

Bir zamanlar ünlü bir televizyon sunucusu olan Sevgi Ersoy, kariyerinde düşüşe geçiyor. Tam bu sırada ülkenin tanınmış iş insanlarından Fikret Alabey ile beklenmedik bir şekilde dünyaevine giriyor. Bu ani evlilik, herkesi şaşkına çeviriyor. Oysa, Sevgi de Fikret de geçmişindeki mutsuz evlilikten sonra, şimdi ikinci baharını yaşama arzusu içerisindedir. Ancak bu hayal, kısa zamanda tahmin ettiklerinden çok daha karmaşık bir hale gelecektir. Çünkü Sevgi ve Fikret’in evlenmesi, birbirinden tamamen farklı iki ailenin de birleşmesi anlamına gelmektedir. 

Sevgi ve Fikret'in evliliğine karşı olan bu İki zıt ailenin aynı evi paylaşmaya başlaması, aslında çiftimizin beklediği sorunların habercisidir. Fakat bu sorunların çok daha büyük problemlere yol açmasıyla dengeler bir anda değişir. Artık, başta bu evliliğe karşı çıkan anneleri olmak üzere tüm aile üyelerinin yaşantısı bir anda alt üst olur. Bu sürpriz evlilikten en çok etkilenenler ise aynı evde yaşamak zorunda kalan çocukları; Taylan ve Şelale olacaktır...

Yan Oda Dizisinin Oyuncuları Kimlerdir?

Yan Oda Dizisinin Oyuncuları Kimlerdir?

  • Şevval Sam - Sevgi Ersoy

  • Caner Cindoruk - Fikret Alabey

  • Onur Seyit Yaran - Taylan

  • Derya Pınar Ak - Şelale

  • Nazan Kesal

  • Melek Baykal

  • Derya Karadaş

  • Bülent Polat

  • Nekazet Erden

  • Mehmet Bilge Aslan

  • Nazlı Çetin 

  • Nilsu Yılmaz

  • Samet Kaan Kuyucu

  • İrem Kübra Bakırtaş

Yan Oda Dizisi Uyarlama mı, Gerçek Hikaye mi?

Yan Oda Dizisi Uyarlama mı, Gerçek Hikaye mi?

OGM Pictures imzalı Yan Oda dizisi, Psikiyatrist Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden senaryolaştırıldı. Dizinin senaryosu ise Yalı Çapkını dizisinin senaristi Mehmet Barış Günger tarafından kaleme alınıyor.

Yan Oda Dizisi Ne Zaman Başlıyor?

Yan Oda Dizisi Ne Zaman Başlıyor?

Merakla beklenen Yan Oda dizisi, 6 Mart Çarşamba akşamı saat 20.00'de Star TV ekranlarında seyirci ile buluşacak. 

Yan Oda dizisinin ilk bölüm fragmanı ise şimdiden tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı. 👇

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İşte, Yan Oda Dizisinin 1. Bölüm Fragmanı

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